Eurovision 2024: video e testo di Ramonda di Teya Dora (Serbia)

Ramonda è il titolo della canzone con cui Teya Dora rappresenta la Serbia all‘Eurovision Song Contest 2024 di Malmö.

Teya Dora, pseudonimo di Teodora Pavlovska (Bor, 1º maggio 1992), è una cantautrice serba, conosciuta per il suo singolo Džanum, che ha ottenuto popolarità sulla piattaforma TikTok e su vari social media.

Testo Ramonda di Teya Dora

Nemam nemam nemam ja

nemam mira nemam sna

ne da noć da dođe dan

teško onom ko je sam

Ko pod vodom tiho je sve

vrištim al se ne čuje

iza gora beli sjaj

ja ne nazirem kraj

ovo put je za ranjene

A nema ko da vodi me

do svetle zvezde Danice

Gori svet, svaki cvet

gde su nestale lila ramonde

Lila ramonda

lila ramonda

Lila ramonda

lila ramonda

ramonda

lila ramonda

lila ramonda

lila ramonda

I nema ko da vodi me

jer zvezde sve su zaspale

ne pomažu ni molitve

gde su nestale lila ramonde

Lila ramonda

lila ramonda

lila ramonda

lila ramonda

Lila ramonda

lila ramonda

lila ramonda

lila ramonda

ramonda

lila ramonda

lila ramonda

lila ramonda

Diže se iz pepela

jedna lila ramonda

Traduzione Ramonda di Teya Dora

Non ho, non ho, non ho

Non ho pace, non ho sonno

non lasciare che la notte venga giorno

guai a chi è solo

Tutto è tranquillo sott’acqua

Urlo ma non si sente

dietro le montagne un bagliore bianco

Non vedo la fine in vista

questa volta è per i feriti

E non c’è nessuno che mi guidi

alla stella luminosa Danica

Il mondo sta bruciando, ogni fiore

dove scomparvero le ramonde lilla

Lila Ramonda

ramonda lilla

Lila Ramonda

ramonda lilla

Ramonda

ramonda lilla

ramonda lilla

ramonda lilla

E non c’è nessuno che mi guidi

perché le stelle dormono tutte

neanche le preghiere aiutano

dove scomparvero le ramonde lilla

Lila Ramonda

ramonda lilla

ramonda lilla

ramonda lilla

Lila Ramonda

ramonda lilla

ramonda lilla

ramonda lilla

Ramonda

ramonda lilla

ramonda lilla

ramonda lilla

Risorge dalle ceneri

una ramonda lilla

Cosa ne pensate della canzone della Serbia ad Eurovision 2024?