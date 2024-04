Eurovision 2024: video e testo di Scared of Heights di Hera Björk (Islanda)

Scared of Heights è il titolo della canzone con cui Hera Björk rappresenta L’Islanda all‘Eurovision Song Contest 2024 di Malmö.

Hera Björk, il cui nome completo è Hera Björk Þórhallsdóttir (nata a Reykjavík, 29 marzo 1972), è una cantante islandese. Nel 2009 ha partecipato all’Eurovision come corista della connazionale Yohanna.

In seguito ha rappresentato l’Islanda al Contest del 2010 con la canzone Je ne sais quoi e poi di nuovo nel 2024 con il brano Scared of Heights.

Il video ufficiale del brano

Testo Scared of Heights di Hera Björk

I feel it coming

I feel it coming

Look how far we made it

Standing on the edge of a promise

I’m not one to take risks

Getting hurt taught me to be cautious

Maybe we should leave this

Cause what would be the use

Of crashing into you

We could end up in pieces

Don’t need another heart-shaped bruise

I feel it coming

Been here before and never got it right

Baby I’m wondering

If falling in love has got me scared of heights

I know we’re going sky high

Going sky high

But what if we forget how to fly

Baby I’m wondering

If falling in love has got me scared of heights

Dive in with my heart first

I’m still drowning in this rational fear

Wish that I could unlearn

I can’t enjoy the view from up here

Maybe we should leave this

Cause what would be the use

Of crashing into you

We could end up in pieces

Don’t need another heart-shaped bruise

I feel it coming

Been here before and never got it right

Baby I’m wondering

If falling in love has got me scared of heights

I know we’re going sky high

Going sky high

But what if we forget how to fly

Baby I’m wondering

If falling in love has got me scared of heights

I feel it coming

I feel it coming

I feel it coming

Been here before and never got it right

Baby I’m wondering

If falling in love has got me scared of heights

Oh I’m scared of heights

Fell a couple times

And I barely made it out alive

Oh I’m scared of heights

But the truth is I’m

Still falling if I kiss you goodbye

So baby I’m wondering

If falling in love has got me scared of heights

Traduzione Scared of Heights di Hera Björk

Lo sento arrivare

Lo sento arrivare

Guarda quanta strada abbiamo fatto

In piedi sull’orlo di una promessa

Non sono uno che corre rischi

Farmi male mi ha insegnato a essere cauto

Forse dovremmo lasciare tutto questo

Perché a cosa servirebbe?

Di schiantarsi contro di te

Potremmo finire a pezzi

Non mi serve un altro livido a forma di cuore

Lo sento arrivare

Sono stato qui prima e non ho mai capito bene

Tesoro, mi chiedo

Se innamorarmi mi ha fatto venire la paura dell’altezza

So che andremo alle stelle

Andando alle stelle

Ma cosa succede se dimentichiamo come si vola?

Tesoro, mi chiedo

Se innamorarmi mi ha fatto venire la paura dell’altezza

Immergetevi prima con il cuore

Sto ancora affogando in questa paura razionale

Vorrei poter disimparare

Non posso godermi la vista da quassù

Forse dovremmo lasciare tutto questo

Perché a cosa servirebbe?

Di schiantarsi contro di te

Potremmo finire a pezzi

Non mi serve un altro livido a forma di cuore

Lo sento arrivare

Sono stato qui prima e non ho mai capito bene

Tesoro, mi chiedo

Se innamorarmi mi ha fatto venire la paura dell’altezza

So che andremo alle stelle

Andando alle stelle

Ma cosa succede se dimentichiamo come si vola?

Tesoro, mi chiedo

Se innamorarmi mi ha fatto venire la paura dell’altezza

Lo sento arrivare

Lo sento arrivare

Lo sento arrivare

Sono stato qui prima e non ho mai capito bene

Tesoro, mi chiedo

Se innamorarmi mi ha fatto venire la paura dell’altezza

Oh, ho paura dell’altezza

Sono caduto un paio di volte

E a malapena ne sono uscito vivo

Oh, ho paura dell’altezza

Ma la verità è che lo sono

Cadendo ancora se ti bacio addio

Quindi tesoro, mi chiedo

Se innamorarmi mi ha fatto venire la paura dell’altezza

Cosa ne pensate della canzone dell’Islanda ad Eurovision 2024?