Eurovision 2023: Marco Mengoni ospite della prima semifinale

L’artista rappresentante dell’Italia Marco Mengoni canterà Due vite a Liverpool e si esibirà nella prima metà della finale del 13 maggio su Rai 1.

Questa sera, però, c’è stata un’anteprima della performance finalizzata alla gara: Marco è stato intervistato durante la prima semifinale di Eurovision 2023.

I primi tre qualificati per la finale, ossia Francia (con La Zarra), Germania (con Lord of the Lost) e Italia sono stati infatti ospiti speciali di questa serata.

Nel corso dell’intervista, condotta da Alesha Dixon, c’è stata anche un’anteprima video dell’esibizione di Due Vite.

“Sono più vecchio ma più felice”, ha commentato la sua imminente e seconda partecipazione al Contest, dopo quella di dieci anni fa.

The sensational Marco Mengoni will be back to steal your heart this Saturday 😉🇮🇹 #Eurovision pic.twitter.com/bjSzYvFr8Q — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023

Marco Mengoni all’Eurovision

A dieci anni dalla prima partecipazione al Contest a Malmö nel 2013 con L’essenziale – brano certificato quattro volte disco di platino – Marco è pronto a tornare su quel palco e a condividere tutta l’energia e la forza del suo brano sanremese.

Due vite sarà in una versione riarrangiata per questa occasione unica ed è il primo tassello dell’ultimo capitolo della trilogia discografica dell’artista.

Il brano ha già raggiunto il triplo disco di platino e continua a essere tra i più amati dal pubblico dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Nella settimana di lancio, il pezzo di Marco Mengoni a Eurovision è anche entrato in 54 classifiche di iTunes. Al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia.