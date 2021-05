Eurovision 2021: la diretta streaming della prima semifinale del 18 maggio

Tutto pronto all’Ahoy Rotterdam per la prima delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2021! Il grande, colorato e divertente concorso musicale torna finalmente dopo un anno di pausa a causa del Covid-19, con le sue canzoni ritmate e i suoi fuochi d’artificio!

Clicca qui per tutti i video, i testi e le traduzioni delle canzoni di ESC 2021!

La 65ª edizione dell’annuale concorso vedrà sfidarsi un totale di 40 paesi, divisi fra due semifinali e una serata finale fissata per il 22 maggio.

Nel corso delle prime due serate si sfideranno 32 stati, 16 nella prima serata e altri 16 nella seconda. Ad ogni semifinale passeranno 10 paesi, per un totale di 20 paesi che passeranno grazie al televoto da casa.

Alla finalissima invece, quella del 22 maggio, rivedremo le esibizionin dei 20 paesi che hanno passato il turno più quelle dei 7 finalisti di diritto. Stiamo parlando delle nazioni fondatrici di Eurovision che, da regolamento, sono automaticamente qualificate per la finale. Stiamo parlando di Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna Italia.

L’Italia, come di certo saprete, è in gara con Zitti e Buoni, la canzone con cui i Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Il regolamento di ESC prevede infatti che il vincitore di Sanremo voli automaticamente a Eurovision come rappresentante del nostro paese.

Il brano in questione è stato modificato per esigenze legate al regolamento. I pezzi in gara ad Eurovision non devono infatti contenere riferimenti politici né parolacce e devono attenersi ad un massimo di tre minuti di durata.

La diretta streaming della prima semifinale di Eurovision 2021

Se siete interessati a seguire questa prima semifinale, con commento di Saverio Raimondo ed Ema Stockholma, vi invitiamo a sintonizzarvi su Rai 4 a partire dalle ore 20:45 . Cliccate qui per seguire l’evento in streaming!

Siete pronti per la settimana di Eurovision?