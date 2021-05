Eurovision 2021: perché non è possibile votare i Maneskin dall’Italia

Ancora poche e scopriremo finalmente chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021. La grande competizione musicale europea si chiuderà questa sera, con una finalissima che vedrà sfidarsi un totale di 26 paesi, fra cui l’Italia.

Il nostro Paese è in gara con Zitti e Buoni dei Maneskin, che è fra le altre cose ad oggi il pezzo favorito per la vittoria. I Maneskin si sono qualificati vincendo il Festival di Sanremo 2021 ed essendo l’Italia uno dei BIG 5, ovvero uno dei 5 paesi che hanno fondato la competizione, sono di diritto tra i finalisti.

Se sa una parte la band ha tutte le carte in regola per vincere, dall’altra noi italiani non potremo contribuire alla sua vittoria.

Il regolamento della manifestazione, infatti, prevede che da nessuna nazione si possa votare per il rappresentante del proprio Paese.

La regola vale anche per le giurie e serve ad evitare che possano essere avvantaggiati quei Paesi con un maggior numero di abitanti.

Come funziona il televoto dell’Eurovision 2021

La classifica finale consiste in una combinazione al 50% di televoto e voto di giurie. Non è mai possibile votare per il proprio Paese, né per mezzo del televoto né da parte delle giurie nazionali.

Per votare un Paese dall’Italia è possibile mandare un sms con il codice (da 1 a 26) dell’artista scelto al numero 4754750 (info: https://eurovision.tv/about/voting).

Il codice per votare Senhit in rappresentanza di San Marino è 26, essendo la cantante italo eritrea l’artista che chiuderà il gran finale di Eurovision 2021.

La giuria nazionale è composta da cinque elementi per ogni Paese in gara. I voti dei giurati sono conteggiati in punteggi e per ciascun Paese vengono stilate due classifiche. Una per la giuria e una per il televoto e ciascuna assegna un punteggio alle prime 10 classificate, da 12 a 1.

Si può votare un massimo di 20 volte e le votazioni generali saranno aperte per circa 15 minuti dopo che tutti i Paesi si saranno esibiti.