Giordana Angi: le date a Milano e a Roma di Mi muovo Live

Giordana Angi sta per tornare ad esibirsi e lo farà in due concerti a Milano e Roma per promuovere il suo nuovo disco. I due live si terranno rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 2021. Sono le uniche previste, come la cantautrice ha precisato.

LE DUE DATE LIVE DI MI MUOVO

16 dicembre 2021 – Fabrique, Milano

19 dicembre 2021 – Atlantico, Roma

Giordana Angi è tornata con l’uscita del nuovo album che è intitolato Mi Muovo ed è disponibile venerdì 14 maggio. Il progetto è stato anticipato dal singolo Tuttapposto featuring Loredana Bertè.

Nell’album ci sono però altre due collaborazioni, una con Alfa e l’altra con Briga. Ecco come Giordana Angi ha parlato del suo secondo progetto discografico.

A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi. Per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un’evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Le mie canzoni nascono d’istinto, mi servono a buttare giù le emozioni. Ho messo su carta la mia voce e le mie idee, con un senso di libertà mai avuto finora, senza troppe linee guida. Sono nate 10 tracce che raccontano a tutto campo una nuova presa di coscienza. Ogni canzone è diversa. La prima di queste tracce che ho voluto pubblicare è Tuttapposto, il mio nuovo singolo in uscita il 29 aprile. A contribuire alla riuscita di questo percorso c’è Loredana che per me è passato, presente e futuro della musica italiana. Avere lei in questo brano è un regalo inestimabile oltre ogni aspettativa. Sapere di avere la sua stima mi dà felicità. È bellissimo sapere di aver inciso un featuring con lei, ogni volta che si incide una canzone è per sempre e questo mette pressione. Ma, in questo caso, mi lusinga così tanto che resta solo la soddisfazione.