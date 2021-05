Diretta Streaming Finale Eurovision 2021: ecco come seguire l’evento dall’Italia!

Ancora pochissime ore e scopriremo finalmente chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021!

La grande competizione musicale europea si chiuderà questa sera, 22 maggio, con una finalissima che vedrà sfidarsi un totale di 26 paesi, fra cui l’Italia.

Il nostro paese è in gara con Zitti e Buoni dei Maneskin, che è fra le altre cose ad oggi il pezzo favorito per la vittoria. I Maneskin si sono qualificati vincendo il Festival di Sanremo 2021 ed essendo l’Italia uno dei BIG 5, ovvero uno dei 5 paesi che hanno fondato la competizione.

Diretta streaming Finale Eurovision 2021: come vederla in tv dall’Italia

L’atteso epilogo di questa edizione dell’Eurovision Song Contest, che segna la ripartenza a livello mondiale per il mondo dello spettacolo, con in totale 39 Paesi partecipanti e 3.500 spettatori in ogni serata all’Ahoy Arena di Rotterdam,sarà trasmesso in diretta domani sera, sabato 22 maggio, in Italia su Rai 1 dalle 20.40 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e su San Marino RTV (che trasmette su piattaforma satellitare Sky Italia canale 520, su piattaforma satellitare TV Sat canale 93 e sul DDT sui canali 73 e 573 HD).

Come votare per la finale di Eurovision 2021: il televoto funziona per i Maneskin?

La classifica finale consisterà in una combinazione al 50% di televoto e voto di giurie. Non è mai possibile votare per il proprio Paese, né per mezzo del televoto né da parte delle giurie nazionali.

Per votare un Paese dall’Italia è possibile mandare un sms con il codice (da 1 a 26) dell’artista scelto al numero 4754750 (info: https://eurovision.tv/about/voting). Il codice per votare Senhit in rappresentanza di San Marino è 26, infatti è statascelta per chiudere il gran finale!