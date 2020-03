L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Polonia con il brano Empire di Alicja Szemplińska!!

Empire sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

Watch this video on YouTube

In attesa di vedere Alicja Szemplińska sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano Empire.



Alicja Szemplińska - Empires - Poland 🇵🇱 - National Final Performance - Eurovision 2020

Watch this video on YouTube

Testo

Traduzione

[Verse 1] Ashes to ashes, dust into dustI’ll follow you through blackTry to forgive that I’m not awakeI’m dreaming this dream could last [Pre-Chorus] No looking downThere’s fool’s gold in our eyes [Chorus] Burning an empireHappens so easyPlaying with fireMaybe it’s you and meBurning an empireIs it our fault?We rise and fall [Verse 2] Like moths to a flameLike bird to a pane of glassHoping for change but we do the sameWe’re gasoline and a match [Pre-Chorus] No looking downThere’s fool’s gold in our eyes [Chorus] Burning an empireHappens so easyPlaying with fireMaybe it’s you and meBurning an empireIs it our fault?We rise and fall [Bridge] We just want it allUsed to be a tower so tallNow we only are crumbling wallsWe rise and fallMoth to the flame, as we do the sameLike a bird to a pane of glass [Outro] Down to the wireEmpires fall

cenere alla cenere, polvere alla polvere

ti seguirò nel nero

cerca di perdonare che non sono sveglia

sto sognando che questo sogno possa durare

non guardo in giù

c’è l’oro dei pazzi nei tuoi occhi

bruciando un impero

avviene in modo così facile

giocando con il fuoco

forse siamo io e te

bruciando un impero

è colpa nostra?

ci alziamo e cadiamo

come le falene nel fuoco

come un uccello contro un vetro

sperando di cambiare ma facciamo lo stesso

siamo benzina e accendino

non guardo in giù

c’è l’oro dei pazzi nei tuoi occhi

bruciando un impero

avviene in modo così facile

giocando con il fuoco

forse siamo io e te

bruciando un impero

è colpa nostra?

ci alziamo e cadiamo

lo vogliamo tutto, e basta

una volta ero una torre così alta

adesso buttiamo soltanto giù i muri

noi ci leviamo e cadiamo

come le falene nel fuoco

come un uccello contro un vetro

giù per la corrente

l’impero crolla