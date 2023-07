Giffoni 2023: si chiude il festival dedicato ai giovani ma lo sguardo è già rivolto al 2024

GIFFONI FILM FESTIVAL 2023 si chiude ma noi e Gubitosi abbiamo già la mente diretta al prossimo anno. Il dal 19 al 28 luglio 2024. Noi siamo già pronte a Giffoni54. si chiude ma noi e Gubitosi abbiamo già la mente diretta al prossimo anno. Il Giffoni 2024 si svolgerà nella splendida cornice di Giffoni Valle Piana. Noi siamo già pronte a

Il bilancio di Giffoni 2023: il fondatore del festival parla delle difficoltà e delle resistenza

“Giffoni, ancora una volta, ha dimostrato di saper dare il meglio di se stesso, nonostante le difficoltà, senza mai rinunciare alla sua vocazione principale: essere al fianco dei giovani. Mi ha colpito molto un commento ricevuto sui social che invitava gli adulti a seguirci con maggiore attenzione. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che tantissimi genitori sono stati coinvolti da questa energia straordinaria trasmessa dai loro figli, perché se è vero che i talenti sono importanti, sono le storie dei nostri giovani a giocare un ruolo determinante. Quest’anno c’è stata una chimica molto particolare che ha prodotto una forma di stupore: Giffoni va vissuto e chiunque viene qui ha qualcosa da dare e da prendere. Abbiamo registrato 370mila presenze, ma più che i numeri per me conta il bilancio umano e sociale, fatto di amore e di passione. L’ho toccato con mano ogni volta che sono entrato in sala”. ha dichiarato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi.

L’ideatore di Giffoni ha poi ricordato che, tra oltre duecento personalità che hanno incontrato 6500 juror provenienti da trenta Paesi del mondo, la presenza dello Stato è stata importante e intensa, perché tutte le più alte cariche si sono confrontate con la platea lasciando emergere il proprio dato umano oltre che professionale.

Giffoni 2024: le novità in arrivo

Gubitosi ha annunciato una nuova rivoluzione al prossimo Giffoni: “Creerò una task force, c’è bisogno di servizi e ospitalità perché la nostra realtà è cresciuta tantissimo. So che migliaia di persone hanno dovuto affannarsi per trovare un alloggio e per questo ci metteremo al lavoro affinché Giffoni abbia una nuova governance e un nuovo ruolo sul piano locale, regionale e nazionale. Giffoni non si tocca e non è in discussione, sono in discussione una serie di cose che vogliamo migliorare”. In campo ci sono tantissimi progetti, a partire dalla creazione di un campus dove ragazze e ragazzi potranno formarsi ai mestieri del cinema e gli studios per le produzioni audiovisive.

Gubitosi si è soffermato sul caso di Giorgia che, lasciando aperta la porta del suo mondo interiore, ha fatto emergere il lato più vero del ministro Gilberto Pichetto Fratin: “Ora gli odiatori seriali la stanno massacrando sui social. E’ una cosa schifosa che non ha nulla a che vedere con Giffoni, perché quello che succede qui migliora il mondo e chi si comporta in questo modo lo peggiora”.

Jacopo Gubitosi ha poi annunciato che l’edizione 54 si arricchirà di una sezione dedicata allo sport, il Giffoni Sport Village.

Ospiti internazionale di Giffoni 2024

Sappiamo che i primi ospiti internazionali della prossima edizione saranno Matt Smith e Asa Butterfield (Sex Education) che avrebbero dovuto partecipare a questa edizione di Giffoni ma a causa dello sciopero degli attori la loro presenza si è resa impossibile.

Attendiamo con ansia di scoprire chi calcherà il blue carpet il prossimo anno.

