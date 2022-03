Tokio Hotel a Milano: il concerto di aprile è rimandato al prossimo anno

L’intero tour dei Tokio Hotel è posticipato al 2023, pertanto l’appuntamento italiano, previsto prima per il 29 ottobre 2021 e poi rimandato al 20 aprile 2022, si terrà il 10 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone. Ecco qual è stata la dichiarazione della band:

Cari Aliens, al momento stiamo discutendo quotidianamente su cosa è opportuno condividere e come portare avanti la nostra musica. Semplicemente non sembra giusto lavorare come al solito e non lo faremo. Allo stesso tempo, la musica è sempre stata un luogo di amore, speranza e unità e stiamo cercando di trovare modi per continuare a condividerlo con voi. Siamo sicuri che tutti capiscano che non possiamo proseguire il nostro prossimo tour come previsto, ma possiamo annunciare oggi che abbiamo spostato con successo la maggior parte degli spettacoli a nuove date nel 2023. Altre informazioni arriveranno a breve. Tutti i biglietti restano validi. Inviando amore a ciascuno di voi. Georg, Gustav, Tom e Bill.