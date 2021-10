The Unforgivable: il trailer del nuovo film con Sandra Bullock

Sandra Bullock torna al cinema con The Unforgivable, un film che parla di riscatto e seconde possibilità. Diretto da Nora Fingscheidt e scritto da Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles, il film debutterà il 24 novembre in cinema selezionati per poi arrivare su Netflix dal 10 dicembre.

Nel cast, oltre a Sandra Bullock, ci sono anche Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen, Thomas Guiry e Viola Davis.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Ruth Slater (Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Dopo l’intensa interpretazione in The Blind Side, film che le aveva fatto guadagnare l’ambito Oscar, Sandra Bullock torna a film dai toni drammatici dimostrando di essere perfettamente in grado di sostenere ruoli impegnativi. Un riscatto, quello della Bullock, arrivato forse con qualche anno di ritardo e che ci ricorda la ricerca della seconda chance del suo personaggio in questo film. Inutile dire che sarà molto interessante guardarla.

Con un ruolo come questo Sandra potrebbe inoltre candidarsi ancora una volta al premio più ambito. Non ci resta che scoprire cosa accadrà…