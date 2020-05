Estate 2020: tutte le offerte di viaggi per le vostre vacanze in sicurezza

L’estate 2020, inutile che ce lo neghiamo, sarà molto diversa da tutte le altre. L’emergenza Covid-19 ha di certo scombussolato molti dei nostri piani per le vacanze. E non solo. Questo però non significa che ci manchi la voglia di partire, anzi, non vediamo davvero l’ora di poter tornare a viaggiare!

Quali saranno, in ogni caso, le regole da seguire per i viaggi dell’estate 2020? La risposta è semplice: le stesse che abbiamo adottato in questi lunghi mesi di quarantena. Distanza di sicurezza (dove possibile), uso delle mascherine, igiene delle mani con prodotti ad hoc (anche il sapone va benissimo!) eccetera. Niente di nuovo sotto il sole, almeno per adesso.

Quello che forse ancora non sapete, in ogni caso, è che con la graduale riapertura di hotel e strutture ricettive (oltre che di aeroporti e stazioni) tornano anche tante nuove offerte!

L’Estate 2020, in ogni caso, sarà anche e soprattutto una stagione all’insegna del turismo di vicinanza. Al di là dei timori generalizzati riguardo agli spostamenti, è normale e anche giusto dopo tutto concentrarsi sulle bellezze del nostro paese.

Il Presidente del Consiglio stesso, Giuseppe Conte, ha invitato i cittadini italiani a riscoprire il Belpaese e a viaggiare in Italia, per aiutare il rilancio dell’economia e del settore turistico.

Come spostarsi, dunque, e come prenotarre in sicurezza? Ecco tutte le offerte per questa estate!

Ecco le offerte per i viaggi nell’estate 2020

In questa occasione su Ginger Generation vi avevamo parlato della possibiliità di sfruttare gli spostamenti in bus con Flixbus. L’azienda vi propone infatti l’offerta Flixdeals, che vi perrmette di organizzare il vostro viaggio in totale sicurezza!

Come prenotare un hotel: ecco le offerte di Trivago!



Trivago è una fantastica piattaforma che vi permette di confrontare i prezzi e le offerte delle sistemazioni che vengono forniti da diversi siti di prenotazione online. Dai lussuosi hotel a cinque stelle fino ad accoglienti case vacanze, le opzioni sono infinite.

Cosa aspettate! Prenotare subito il vostro soggiorno (magari prediligendo le strutture che vi concedono la cancellazione gratuita!)