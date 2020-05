Nella mattinata del 28 maggio è diventato virale su Twitter un hashtag, #PrayforSun, che ha messo in subbuglio il fandom di Harry Styles. L’hashtag le fan dei One Direction l’hanno dedicato ad una ragazza morta suicida pochissime ore fa. Ma che cos’è successo e qual è la sua storia?

#Prayforsun: ecco la storia della fan di Harry Styles spiegata

Sun è il nome di una giovanissima fan degl One Direction che ha deciso di suicidarsi dopo essere stata vittima di cyberbullismo. Secondo alcuni (ma è ovviamente tutto da verificare) l’ondata di odio online nei suoi confronti è nata a partire da una nota fan page di Harry Styles @hsdaily. Dopo che Sun ha scritto alla pagina un tweet a difesa di Louis Tomlinson, accusato di razzismo (secondo alcuni avrebbe usato la n word) si è scatenato il finimondo.

Ma la pagina in questione non ci sta, comprensibilmente. @HSDaily ha infatti pubblicato un lungo post con il quale si è sentita in dovere di difendersi dalle accuse ricevute.

Ancora ua volta ci ritroviamo bullizzati e accusati di cose false e disgustose senza motivo. Siamo semplicemente un gruppo di fan e amici che vi tengono aggiornati su una persona che ammiriamo. Siamo persone con sentimenti reali e vite al di fuori da questo account. Il fatto che abbiamo tanti follower non vi autorizza ad attaccarci e accusarci solo perché vi annoiate.