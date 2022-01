Golden Globe 2022: è davvero la fine di un’era?

A seguito delle accuse di razzismo e corruzione di Golden Globe 2022 non verranno trasmessi né dalla NBC né da altre emittenti internazionali. Sky compreso. Se fino a questa stamattina la HFPA pareva intenzionata almeno a trasmettere la cerimonia in livestream sui loro canali, ora non è più così perché i premi saranno annunciati sulle pagine ufficiali dell’associazione. Così con l’ultima punta di glamour venuta a mancare, cala di fatto il sipario su questa edizione. E non solo.

Di fatto i Golden Globe 2022 non andranno in onda quest’anno, ma il punto è: potranno esistere ancora dopo un episodio tanto emblematico come questo?

Difficile ovviamente dare una risposta, ma è chiaro che quello che sta attraversando la HFPA è un punto di non ritorno che può risolversi solo in due modi: con una morte o con una rinascita, ripartendo da zero.

Non è la prima volta che l’associazione si trova ad affrontare una crisi – la prima volta fu nel 1944 quando non ci furono nomination e furono annunciati direttamente i vincitori, ma stavolta i problemi sono ben diversi. Lo scandalo emerso a febbraio dello scorso anno era, a quanto pare, solo la punta dell’iceberg di una realtà che, nel corso degli anni, si è fatta grande giocando sporco e potendo contare su una reputazione intoccabile.

Nonostante tutti nel settore conoscessero le implicazioni dei membri della HFPA in affari poco chiari, corruzione e idee razziste semplicemente quel premio non si poteva rifiutare.

Quante volte l’abbiamo detto anche noi: il Golden Globe è l’anticamera degli Oscar. Vincerlo ha sempre equivalso a essere più vicini alla statuetta dell’Academy. Inutile negarlo.

Quest’anno i vincitori, tra cui potrebbe esserci anche il nostro Paolo Sorrentino, riceveranno comunque il premio ma di sicuro non festeggeranno. Resta da capire che tipo di implicazioni ci saranno in merito a ciò e che impatto avranno nel mondo dello showbiz le conseguenze dei Golden Globe 2022. Qualunque esse siano.