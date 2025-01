Emis Killa ha annunciato il suo ritiro da Sanremo 2025

A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, il colpo di scena è arrivato: Emis Killa si è ritirato dalla competizione. Il rapper, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, avrebbe dovuto esibirsi con il brano Demoni, ma la sua partecipazione è stata compromessa da vicende giudiziarie.

Emis Killa è indagato nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che indaga sugli affari del mondo ultrà.

Su di lui pende inoltre un Daspo di tre anni, emesso dal questore di Milano. Durante una perquisizione nella sua abitazione a Vimercate, la polizia ha trovato diverse armi, tra cui sette coltelli e tre tirapugni, oltre che 40 mila euro in contanti.

Il rapper ha annunciato il suo ritiro attraverso un post su Instagram, spiegando di aver appreso dai giornali di essere indagato per associazione a delinquere. Pur non avendo ricevuto alcuna notifica diretta in merito, ma solo un Daspo, ha preferito ritirarsi dalla competizione per evitare che il dibattito si spostasse dal piano musicale a quello giudiziario.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del festival, ha espresso il suo rammarico per la decisione di Emis, ma ha compreso il suo stato d’animo. “Io non faccio il giudice, ho scelto la canzone. Quella di Emis Killa, come quella di Fedez o Tony Effe, è meritevole di essere su quel palco. La vicenda non può essere vincolante per me. A me interessa come si comporterà sul palco, il resto non lo devo controllare io.“

Emis Killa ha espresso la speranza di poter tornare in futuro sul palco dell’Ariston, quando l’attenzione sarà focalizzata solo sulla sua musica. “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e lasciare che la magistratura faccia il suo lavoro senza pressioni mediatiche”.