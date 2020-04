Si è tenuta questa sera a Palazzo Chigi una delle conferenza stampa chiave dell’Emergenza Coronavirus che da due mesi ormai imperversa nel nostro paese. Nel corso dell’incontro con i giornalisti collegati da remoto, il Premier Giuseppe Conte ha spiegato per filo e per segno (diciamo così, ci sono dei punti da chiarire) in cosa consisterà la tanto attesa Fase 2.

Cliccate qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

A partire dal 4 maggio prossimo, infatti, il lockdown sarà in qualche modo alleggerito con nuove misure che serviranno a far ripartire, lentamente, il paese. Arrivati a questo punto, e nononostante l’epidemia sia ancora in corso, è infatti necessario pensare ad una ripresa economica e delle relazioni sociali. A partire ovviamente dagli affetti. Ma c’è una domanda che in molti si stanno ponendo alla luce delle recenti dichiarazioni di Conte.

Nella fase 2 dell’Emergenza Coronavirus sarà possibile incontrare fidanzati e fidanzate?

Partiamo innanzitutto dal verbatim, cioè dalla trascrizione precisa, delle parole di Giuseppe Conte in conferenza stampa:

Il nuovo Dpcm entrerà in vigore dal 4 maggio. Fino al 18 maggio rimarranno gli spostamenti all’interno della Regione per comprovata necessita e salute. Aggiunti a spostamenti per far visita ai congiunti.

Qui sotto potete recuperare il video con le dichiarazioni del Premier.

Fase due, conferenza stampa del Presidente Conte

Watch this video on YouTube

In conferenza stampa, Giuseppe Conte ha anche specificato che non sarà possibile organizzare ritrovi familiari. Tutte le visite ai “congiunti” dovranno essere fatte nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con l’uso di mascherine. Scordatevi insomma di poter organizzare grandi feste con tutta la famiglia.

Tuttavia, resta a questo punto il dubbio sul significato di “congiunti“. Alla luce delle dichiarazioni del Premier viene naturale pensare che si tratti solo ed esclusivamente di familiari stretti, a cui fare visita con giudizio. Almeno per adesso, inoltre, non sarà consentito spostarsi di regione, se non per comprovati motivi di lavoro.



Resterebbero a questo punto fuori tutte le persone che non fanno parte del nucleo familiare, come per l’appunto fidanzate e fidanzati e ovviamente gli amici. Vi ricordiamo, in ogni caso, che le misure verranno ulteriormente allentate nei giorni successivi. A partire dal 18 maggio, infatti, ci saranno ulteriori misure che alleggeriranno il peso di questa durissima quarantena. E a partire dal 1 giugno riapriranno anche estetisti e parrucchieri!

Sono tutte misure ancora molto dure da digerire ma fondamentali per permetterci di contenere l’emergenza Coronavirus!