Ginger Generation incontra Emanuele Aloia, giovane artista torinese diventato una vera e propria star su Spotify! Di recente, infatti, la sua canzone Girasoli ha superato i 6 milioni di streaming, spinta anche dalla viralità su TikTok.

Proprio grazie alla piattaforma più amata dai giovanissimi, infatti, Emanuele Aloia si è trasformato nel nuovo fenomeno emergente “teen” da tenere d’occhio. Ovviamente, in ogni caso, Emanuele ha molto più da offrire che soli 15 secondi di ritornello!

Ecco, qui sotto, la nostra intervista a Emanuele Aloia! Scoprite tutto quello che l’artista ci ha raccontato su di lui!

Ciao Emanuele, raccontaci prima di tutto la tua biografia!

Sono nato e vivo a Torino. La mia data di nascita è il 16 dicembre 1998. Ho iniziato a scrivere a 13 anni e ho iniziato a pubblicare le mie canzoni su Youtube a 15 anni. Quindi è un po’ di tempo che faccio musica! Al di là del lato musicale, in ogni caso, collaboro con ScuolaZoo da circa un anno, abbiamo fatto alcune campagne pubblicitarie insieme e video di intrattenimento. Questo mi ha aiutato molto per farmi conoscere online, i miei video hanno raggiunto oltre 16 milioni di visualizzazioni! Il 28 ottobre, poi, è uscita Girasoli, la canzone che mi ha fatto conoscere al grande pubblico.

Sbaglio o il successo del pezzo è stato trainato anche da TikTok?

Sì, ahimè è vero. TikTok è una piattaforma per ragazzi, e io sono un ragazzo quindi mi andrebbe anche bene! Parlo proprio dell’aspetto musicale. senza TikTok il pezzo probabilmente non avrebbe raggiunto certi numeri. Il problema è che se Girasoli è arrivata a tutte queste persone significa che ha un potenziale. Mi dispiace che per cogliere questo potenziale debba passare per un social dove magari una persona non riesce neanche a cogliere il senso del brano. 15 secondi non bastano! Però alla fine il fine giustifica i mezzi. Immagino che cii saranno comunque state delle persone che ascoltando solo quei 15 secondi ne avranno anche colto il senso!

So che hai una nuova canzone in uscita: ti va di parlarcene?

La nuova canzone si chiama Sempre, è stato difficile sceglierla perché mi sono ritrovato obbligato a scegliere fra 7 o 8 canzoni da fare uscire. Dopo un pezzo come Girasoli credevo fosse la giusta canzone da fare uscire. Vedo tanta verità in questo pezzo, che è incentrato su una parte della mia vita, parla di una mia storia d’amore finita. Girasoli invece può essere una canzone scritta da qualsiasi altra persona. Su questo nuovo pezzo abbiamo fatto un lavoro a 360 gradi. Fra una settimana uscirà il video ufficiale, che è ispirato ad un personaggio di Harry Potter. Abbiamo unito l’aspetto musica a quello cinematografico. Per ora non vi spoilero nulla!

Parlando di Harry Potter, a che “casa” appartiene Emanuele Aloia?

Secondo me il cappello mi direbbe che sono Serpeverde o Grifondoro!

La tua nuova canzone Sempre e le altre di cui ci parlavi faranno parte di un disco?

Fin da prima di Girasoli stavo lavorando ad altre canzoni, in generale sono uno che ne scrive tante, ho il computer pieno di pezzi. C’è l’idea di un disco ma per rispetto delle canzoni stesse che non sono ancora uscite vorrei andare avanti ancora un po’ con dei singoli. Per l’album dovremmo aspettare per dopo l’estate o per l’anno prossimo.

Hai un ultimo messaggio per i tuoi fan e ascoltatori?

Sì! Soffermatevi sulle canzoni e fate le valutazioni in base a quello che avete ascoltato! Non basatevi soltanto sui numeri dello streaming!

Ecco il video ufficiale di Girasoli di Emanuele Aloia!