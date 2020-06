Emanuele Aloia ha una fidanzata? Ecco la sua risposta!

Qualche mese fa su Ginger Generation vi abbiamo parlato di un artista, Emanuele Aloia, sul quale avevamo deciso di scommettere. Il cantante torinese ci aveva infatti colpito per l’estrema originalità dei suoi testi e per un approccio alla musica diverso dal solito, sincero e “vero”. E in effetti non ci sbagliavamo.

La pecularità di Emanuele è proprio quella di raccontare con semplicità i sentimenti dei giovani d’oggi, avvalendosi anche del bagaglio di conoscenze legate all’arte e alla letteratura, che sono le sue principali passioni, evocate appunto con frequenti citazioni e riferimenti nelle sue canzoni.

Ebbene, la redazione di Ginger ha avuto l’opportunità di scambiare con Emanuele quattro chiacchiere proprio pochi giorni fa, in diretta su Instagram. Qui sotto potete recuperare la nostra intervista dove Emanuele ci ha spiegato com’è nata Il Bacio di Klimt. E molto altro ancora!

Ne abbiamo approfittato, infatti, per farci raccontare di tutto il suo percorso artistico. Gli abbiamo chiesto, inoltre, del suo rapporto con TikTok (piattaforma su cui sta trovando un grande riscontro), con i suoi fan ed anche della sua situazione sentimentale. Gli abbiamo chiesto, come ci hanno suggerito in tantissimi di voi, se attualmente è impegnato un una relazione o semplicemente c’è qualcuno che gli fa battere il cuore. Ecco la risposta dell’artista a quest’ultima domanda.





“Nel periodo di scrittura di Klimt qualcuno c’era, in questo momento no. Questi due mesi di quarantena hanno svuotato qualsiasi cosa. Quindi fatevi avanti”, racconta Emanuele che conclude con un invito scherzoso. Non perdetevi la nostra intervista completa per ascoltare tutto quello che ci ha raccontato in questa lunga e piacevole chiacchierata.

Emanuele Aloia spiega il significato di Il bacio di Klimt | Intervista

