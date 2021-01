Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme L’urlo di Munch, il nuovo singolo di Emanuele Aloia, che anticipa il suo primo progetto discografico.

Dopo il successo di Girasoli, disco d’oro, e Il bacio di Klimt, doppio disco di platino, Emanuele Aloia torna a dare melodia all’arte, proseguendo il filone artistico iniziato con i suoi precedenti singoli.

Significato di L’urlo di Munch

Il brano racconta le difficoltà emotive che stiamo vivendo in questo momento storico e lo fa attraverso le opere più famose dell’800 e ‘900. In un ossimoro che “dentro ad ogni tuo silenzio” vede contrapposte le grida, sopravvive la speranza e dipinge nuovi scenari, fatti di progetti futuri, tramonti ed infiniti “poi vorrei”.

Il silenzio di questi mesi è stato assordante. C’era arte anche lì e, per la prima volta, ho provato a dargli un suono, un colore. L’opera di Munch mi ha sempre affascinato fin da piccolo, ogni volta sfogliavo le pagine del mio libro di arte e mentre la prof spiegava la guardavo stregato, chiedendomi che suono avesse quel grido: assordante, stridulo o addirittura armonioso. Mi sarebbe piaciuto riuscire a sentirlo. Chissà in quanti lo hanno immaginato. Oggi sono qui e riguardandolo in questi giorni riesco a sentire una voce: la mia.

Testo di L’Urlo di Munch

Non è strano che mentre tu mi parli

io ti guardo come se infondo non parlassi

perchè quelli tra me e te son concetti astratti

come un fiore di Monet o un quadro di Kandinsky

ti avrei presa solamente per tenerti più stretta

come Zeno sei coscienza l’ultima sigaretta

sai l’amore non ha orari se poi parte non torna

ora balliamo come sconosciuti in mezzo ad una folla

Poi vorrei rivedere un tramonto

guardarti negli occhi, scavarti più a fondo

perchè non ti sento più

sei la fine del mondo

ma anche l’inizio dentro

ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

Stavamo bene

non importava il luogo ma stavamo insieme

senza parole tutta un’immaginazione

dietro al silenzio ascolto l’eco del tuo nome

che non riesco a pronunciare

Ed ho perso la strada di casa

per ogni volta che ti sentivi sbagliata

quante volte ho detto basta ma non ci bastava

e adesso dentro di me annego come fossi l’Ofelia

Poi vorrei rivedere un tramonto

guardarti negli occhi, scavarti più a fondo

perchè non ti sento più

sei la fine del mondo

ma anche l’inizio dentro

ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

Vorrei darti il sole per ogni volta

che ti svegli male con la luna storta

ti amo quando splendi, quando piovi di più

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch

dentro ogni tuo silenzio sento l’urlo di Munch