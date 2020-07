Ellen Page: Ecco alcune curiosità sull’attrice di The Umbrella Academy

Da domani Netflix renderà disponibili i nuovi dieci episodi di The Umbrella Academy 2 (guarda il trailer). Tra i protagonisti c’è Vanya, interpretata da Ellen Page, molto amata e conosciuta. Ecco qualche curiosità su di lei

#1 Ellen Page suona molto bene la chitarra ed è anche una discreta cantante. Ha composto alucne delle musiche per il film Juno (che ha segnato parte del suo successo). Inoltre ha cantato un brano, Lost Cause, per il videogioco Beyond: Two Souls.

#2 L’attrice di The umbrella academy non ha mai nascosto di essere bisessuale e femminista convinta. L’artista mito di Ellen Page? Patti Smith. I giornali di gossip hanno parlato di relazioni con diversi attori tra cui Frankie Muniz, Ben Foster, Emile Hirsch e Joseph-Gordon Lewitt. Tra le relazioni più ufficiali e confermate c’è quella con la surfista Samantha Thomas, che è stata sua compagna dal 2015 al 2017. Le due hanno sfilato con Ellen Page sul Red Carpet a Toronto nel 2015 alla prima di Freeheld. Ad oggi Ellen Page è sposata con Emma Portner dal 2018.

#3 Ellen è vegetariana, attivista per i diritti della comunità LGBTQ, animalista ed ex buddhista.

#4 Proviene da una famiglia semplice. Infatti, il padre Dennis è un grafico e la madre Marta, insegna alle elementari.

#5 L’attrice di The Umbrella Academy ha subito minacce di morte nel 2017, perpetrate sul social di Instagram. L’anonimo stalker ha turbato Ellen con messaggi raccapriccianti ma l’attrice ha dimostrata un carattere forte e lo ha subito denunciato alla polizia.