The Umbrella Academy 3 – Netflix: Clip esclusiva e panel con il cast

Durante la Geeked Week di Netflix c’è stato spazio anche per il panel dedicato a The Umbrella Academy 3. In occasione dell’incontro abbiamo visto anche una clip esclusiva. Ecco i dettagli in attesa del 22 giugno giorno del debutto dei nuovi episodi

Sinossi.

Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l’Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l’apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Tuttavia, dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Ecco quindi che entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore.

Tra sfide, perdite, sorprese e un’entità distruttiva non meglio identificata che scatena il caos nell’universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

