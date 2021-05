Si è da pochi minuti concluso a Rotterdam la seconda delle due semifinali di Eurovision 2021!

Dopo lo stop forzato a causa del Covid dello scorso anno, la manifestazione è tornata quest’anno a farci ballare e sognare.

Come si è svolta la seconda semifinale di Eurovision 2021: ecco chi sono stati gli eliminati

Alla fine della seconda semifinale di Esc 2021 all’Ahoy Rotterdam abbiamo scoperto chi sono stati i paesi eliminati. Come saprete, nel corso della serata si sono esibiti un totale di 17 artisti, ma soltanto 10 hanno avuto accesso alla finalissima del 22 maggio.

In finale, vi ricordiamo, chi è passato questa sera troverà anche i nostri Maneskin. La band romana è infatti automaticamente qualificata in quanto fa parte dei cosiddetti BIG 5. Stiamo parlando dei paesi fondatori della manifestazione che da regolamento vi hanno automatico accesso. A loro volta, i Maneskin si sono qualificati ad ESC vincendo il Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate la lista dei paesi che hanno passato il turno alla prima serata di Eurovion Song Contest 2021.

FINALISTI

1 – San Marino – Senhit – Adrenalina

4 – Grecia – Stefania – Last Dance

7 – Moldavia – Natalia Gordienko – Sugar

8 – Islanda – Daði & Gagnamagnið – 10 Years

9 – Serbia – Hurricane – Loco loco

11 – Albania – Anxhela Peristeri – Karma

12 – Portogallo – The Black Mamba – Love Is on My Side

13 – Bulgaria – Victoria – Growing Up Is Getting Old

14 – Finlandia – Blind Channel – Dark Side

16 – Svizzera – Gjon’s Tears – Tout l’Univers

ELIMINATI

2 – Estonia – Uku Suviste – The Lucky One

3 – Repubblica Ceca – Benny Cristo – Omaga

5 – Austria – Vincent Bueno – Amen

6 – Polonia – Rafał – The Ride

10 – Georgia – Tornik’e Kipiani – You

15 – Lettonia – Samanta Tīna – The Moon Is Rising

17 – Danimarca – Fyr & Flamme – Øve os på hinanden

Chi sarà il prossimo vincitore di Eurovision Song Contest 2021? Lo scopriremo in diretta su Rai Uno, sabato prossimo, 22 maggio!