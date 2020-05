Elite 4: Mina El Hammani dice addio al suo personaggio su Instagram

View this post on Instagram

Despedirse nunca es fácil, y menos cuando te despides de algo que ha marcado tu vida, tu manera de ser, y por supuesto, tu crecimiento personal y profesional. Nunca sobra un Gracias, y más cuando se te valora por el trabajo que más amas, y más disfrutas y por eso el primer Gracias va a quién creyó en mí y me dio la oportunidad de hacer lo que siempre soñé y que más me hace feliz. Gracias a Nadia, que me acompañó en esas 3 temporadas como la guerrera que es y por todo lo que me enseñó a nivel personal y profesional. Gracias a mis compañeros, que sin ellos no hubiera sido lo mismo, fue un privilegio crecer y trabajar con todos y cada uno de vosotros, me llevo mucho. Gracias a mis directores por guiarme y llegar a lugares que tenía allá dentro, y que ellos me enseñaron a descubrir, valorar y potenciar. Privilegio. Gracias a todo el equipo de @zetastudiosprod una familia que consiguió hacer fácil algo tan grande, un equipo que le pone todo y que ha hecho posible el estar donde estamos. No importa lo que hay delante de la cámara, si detrás de ellas no hay amor y pasión por lo que se hace. Sois artistas. Y por supuesto, gracias @netflixes por apostar en este proyecto y en cada uno de nosotros. Y por último y por qué es lo más importante gracias a vosotros, al público. A quién lloró, disfrutó, a quién se enfureció, amó…gracias. Gracias por acogernos, por darnos vuestro amor. Sois lo mejor!!! ❤