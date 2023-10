Élite 8 sarà l’ultima stagione della serie Netflix

Mancano solo pochi giorni al debutto su Netflix della settima stagione di Élite e Netflix decide sorprendere il suo pubblico: Élite 8 sarà l’ultima stagione della serie spagnola di Netflix.

Ecco tutto quello che sappiamo su Élite 8

Élite has been renewed for an eighth and final season — and Season 7 premieres this Friday! pic.twitter.com/sVNwrCvsd9 — Netflix (@netflix) October 18, 2023

La notizia arriva direttamente dagli account ufficiali di Netflix e dalla pagine social di Élite.

Il profilo social della serie spagnola si arricchisce di un comunicato scritto direttamente dal suo creatore. Ecco le parole di Carlos Montero:

“Ora che presentiamo in anteprima la stagione 7 di Elite, dobbiamo annunciare che la stagione 8, che stiamo girando da tempo, sarà l’ultima. Otto stagioni di Elite. Quasi niente. Chi ce lo avrebbe detto? Io e Darío Madrona quando abbiamo iniziato a pensare ad una piccola idea che ci avrebbe fatto arrivare così lontano? Otto stagioni in cui prima con Darío e poi con Jaime Vaca e tutta una squadra di sceneggiatori, abbiamo raccontato le storie che ci appassionavano. Otto stagioni cariche di mistero, melodramma, desiderio, un po’ di lussuria, un altro po’ di morte e tutti i tipi di eccessi. Abbiamo avuto la fortuna di essere circondati da un cast straordinario, una squadra e registi di lusso. Molti hanno cominciato a camminare con noi e adesso volano molto in alto. Quanto siamo orgogliosi si essere stati il vostro trampolino di lancio. Ci siamo rotti le corna, abbiamo sofferto, abbiamo dibattuto, siamo stati al freddo e al caldo, ma soprattutto abbiamo goduto di questo universo lussuoso e folle che stava creando le proprie regole. Allo stesso tempo ha raggiunto quasi l’intero pianeta. Non spetta a me giudicare cosa abbia significato questa serie, né tutto ciò che siamo riusciti a farti godere, soffrire o pensare. Solo gli spettatori possono deciderlo. Ciò di cui sono convinto è che noi che ci lavoriamo terremo Elite sempre molto vicino ai nostri cuori. Perché ci sono esperienze che segnano il resto della vita. Otto stagioni. Un otto che, se rovesciato in orizzontale, diventa il simbolo di ∞. Rimarremo nel cuore di molti infinitamente o almeno per un po’? O forse non proprio nel cuore… Ma spero che negli anni voi sorriderete pensando a Las Encinas, quella scuola privata dove avete rischiato la vita pur di iscriverti.

Grazie per questo viaggio Veramente. Grazie, Netflix. E grazie a voi, tifosi, per essere stati lì, amandoci e odiandoci, ma sempre con passione e come se la vostra vita dipendesse da questo. Il tuo incoraggiamento ci è arrivato.”

Il cast di Élite 8

Al cast della settima stagione di Elite, salvo mancanze ancora da comunicare, si aggiungono alcuni volti nuovi come quelli di Ane Rot (Killer Book Club) e di Nuno Gallego (UPA Next) mentre tornerà una nostra vecchia conoscenza: Mina El Hammani colei che vestiva i panni di Nadia nelle prime tre stagioni della serie. Chissà magari Mina non sarà l’unica a ritornare a vestire i panni del suo personaggio. Forse per la stagione finale di Élite le sorprese sono ancora da annunciare.