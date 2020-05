Elite – Netflix: Nostalgia degli attori? Ecco film e serie dove rivederli

Ieri Netflix ha annunciato che nella prossima stagione di Elite molti degli attori principali non ci saranno (scopri i dettagli qui). Molti dei personaggi sono stati lanciati dalla serie teen di Netflix e se già ne avete nostalgia, ecco i film e le serie in cui potete rivederli.

Jaime Lorente, Miguel Herran e Maria Pedraza hanno recitato ne La casa di carta. Jaime ha però iniziato la sua carriera nella soap opera Il segreto e nella serie di Amazon Prime El cid insieme al collega di Elite Alvaro Rico. La carriera cinematografica di Nano è interessante con la partecipazione in due produzioni: Tutti lo sanno (con Penelope Cruz e Javier Bardem) e Gun city. Insieme alla collega e fidanzata Maria Pedraza lo scorso ha recitato anche nel film Netflix Chi porteresti su un’isola deserta?

Maria Pedraza oltre ai ruoli citati sopra ha preso parte anche un’altra serie Netflix: Toy boy. Miguel Herran ha invece un passato cinematografico nei film: A cambio de nada, 1898: los ultimos de filipinas e Il guardiano invisibile. Alvaro Rico (alias Polo) prima di Elite ha partecipato ad alcuni episodi dI Velvet Collection e Medical Center. L’attore che dà il volto a Guzman dallo scorso anno recita anche nella serie Caronte.

Ester Exposito, nonostante la giovanissima età, ha preso parte a molte serie: Vis a Vis, Estoy Vivo, La caccia – Monteperdido, Veneno e a ben due film: Che dio ci perdoni e Tuo figlio. Mina El Hammani ha avuto Elite come trampolino di lancio e nel passato pochi ruoli in serie spagnole come The State o Lo que se avicina. Danna Paola ha invece una lunga carriera in molti ambiti: teatro, doppiaggio (Rapunzel), cinema (Home A casa), serie televisive (Atrevete a sonar, la rosa de Guadalupe) e infine come già sappiamo è anche una cantante.