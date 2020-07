Elite: Ester Exposito a pranzo a Roma. Ecco il video su Tik Tok

Da qualche giorno Ester Exposito, nota e amata (o da alcuni odiata) per il ruolo di Carla nella serie Netflix Elite, è in vacanza a Roma. La notizia è interessante per i fan italiani che hanno la possibilità di vederla dal vivo. Inoltre, è in compagnia del nuovo fidanzato Alejandro Speitzer di cui vi avevamo parlato (leggi i dettagli qui). Ecco il video di una ragazza che ha incontrato la giovane attrice in un ristorante.

La ragazza che ha ripreso la protagonista di Elite ha messo il video su Tik Tok. Nel video siamo in una tipica trattoria romana e Ester Exposito vestita con un abitino rosso pranza in compagnia del fidanzato e di un altro uomo. Alla fine del video vediamo una foto perchè probabilmente l’attrice ha accettato di posare per una foto con ristoratori e clienti. Nei giorni scorsi i fan erano impazziti per l’incontro tra Ester e Michele Morrone (365 giorni ndr). In attesa di capire se l’incontro porterà a progetti insieme vi lasciamo il video e la foto.

Come già sappiamo Ester Exposito non ci sarà nella prossima stagione di Elite ma sicuramente continueremo a seguirla nei suoi nuovi progetti!

Ecco il link per vedere il video su Tik Tok:

https://vm.tiktok.com/J8AkE2B/