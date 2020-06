Elite – Netflix: Ester Exposito ha un nuovo fidanzato! (FOTO)

Ester Exposito è conosciuta principalmente per il ruolo di Carla nella serie spagnola Elite (conoscila meglio qui). Come altri protagonista della serie non tornerà nella nuova stagione ma potete vederla in altri progetti come La caccia Monteperdido. In questi ultimi mesi abbiamo letto alcuni gossip su un suo nuovo fidanzato. Ecco chi è e qualche foto!

Il fortunato è Alexander Speitzer un famoso attore messicano. I due sono stati visti più volte insieme e la stessa attrice ha postato diverse foto con Speitzer, mentre erano in vacanza insieme a Toledo qualche settimana fa. Alexander era stato più esplicito dato che in una foto aveva messo come didascalia: Te echo de menos (ovvero Mi manchi ndr). I due stanno insieme da qualche mese ma a causa del Covid 19 e del lockdown hanno passato il tempo lontani. Questo però non ha impedito loro di tenersi in contatto e di scambiarsi diversi commenti teneri sui social e ora sono felici insieme.

Come certo ricorderete Ester Exposito aveva frequentato per un po’ di tempo (circa un anno e mezzo) il collega di Elite Alvaro Rico. La loro storia è ormai conclusa da quasi un anno. I due, pur rimanendo in buoni rapporti, avrebbero infatti deciso di seguire strade diverse. Ora Ester Exposito ha trovato un nuovo amore e in attesa di vederli insieme a qualche evento potete seguirli sui social.

Ecco alcune foto di Ester Exposito di Elite con il nuovo fidanzato: