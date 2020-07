UltraPop Festival è l’evento digitale sull’intrattenimento! Date e dettagli

I festival, i concerti e molti eventi hanno dovuto trovare un modo per reinventarsi in questo periodo post emergenza Coronavirus. Vi avevamo raccontato come per la prima volta il Covid 19 abbia fatto saltare il Comic Con che sarà digitale (i dettagli qui). La prossima settimana potrete prendere parte a Ultrapop festival, un eventi digitale sull’intrattenimento molto interessante. Ecco qualche dettaglio in più!

Ultrapop Festival avrà al centro in un unico evento, diverse passioni: cinema, serie TV, videogiochi, scienza, tecnologia e cultura nerd. Tutte insieme in un incontro per raccontarsi e intrattenervi su Twitch. Quando? Per una settimana di appuntamenti live dal 13 al 19 luglio 2020 dalla 15 alle 22. L’evento, scrivono gli organizzatori, è nato con l’idea raccontare e di vivere insieme gli aspetti più salienti di questa prima, atipica, metà del 2020 e di analizzare quello che succederà nella seconda metà dell’anno. Un festival gratuito aperto a tutti che, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che possono essere seguiti comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze.

Ogni giorno ci sarà un programma diverso e ricchissimo di contenuti e spunti interessanti con molti ospiti. Tra coloro che parteciperanno troviamo l’astronauta Luca Parmitano, l’attore e regista Elio Germano e la scrittrice Licia Troisi. Ci sarà anche spazio per gli amanti dei fumetti con gli interventi di Roberto Recchioni e Leo Ortolani. Ci sarà poi l’occasione per ascoltare la meravigliosa voce di Luca Ward e tanti altri ospiti interessanti. Per partecipare alle discussioni non dimenticate di utilizzare #ultrapopfestival.

Ecco i canali social per seguire e restare aggiornati su Ultrapop festival:

Facebook: facebook.com/ultrapopfestival

Instagram: instagram.com/ultrapopfestival

Twitter: twitter.com/ultrapopfest