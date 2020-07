Elite 4 – cast: Biografia, social e curiosità su Carla Diaz e Martina Cariddi

I copioni di Elite 4 hanno già raggiunti il cast della serie Netflix (scopri i dettagli qui). Circa un mese fa c’erano state indiscrezioni su alcune new entry nel cast e oggi abbiamo l’annuncio ufficiale di quattro nuovi personaggi! Ecco chi sono Carla Diaz e Martina Cariddi, i due nuovi arrivi femminili a Las Encinas.

Martina Cariddi è un’attrice molto giovane che recitato soprattutto sul grande schermo. Ha partecipato a film come Il Guardiano Invisibile e Mientra dure la guerra. In televisione ha invece avuto un ruolo nella serie Cuentame. Come Manu Rios, Pol Granch e in generale il resto del cast di Elite non ha molta esperienza ma vedremo come sfrutterà questa occasione su Netflix e se saprà farsi conoscere e amare.

Carla Díaz ha ricoperto il ruolo di Elisa nelle Sei sorelle e ha partecipato a produzione di successo come Tierra de lobos, El Príncipe, La caza. Monteperdido (dove recita anche Ester Exposito). Recentemente, ha lavorato a Madres de Mediaset y Amazon in cui è una delle protagoniste. In generale i nuovi arrivati nel cast di Elite hanno una grande responsabilità perchè dovranno “sostituire” personaggi molto amati. In particolare, i personaggi femminili sono stati molto forti Carla, Lu e Nadia hanno saputo appassionare il pubblico e a tratti anche farsi odiare.

Vedremo come queste due nuove figure femminili sapranno inserirsi nel cast e nella serie!

Ecco qualche post dal profilo Instagram delle nuove arrivate in Elite