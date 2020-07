Elite 4 – Netflix: Biografia e social di Pol Granch tra le new entry nel cast

I copioni di Elite 4 hanno già raggiunti il cast della serie Netflix (scopri i dettagli qui). Circa un mese fa c’erano state indiscrezioni su alcune new entry nel cast e oggi abbiamo l’annuncio ufficiale di quattro nuovi personaggi! Ecco chi è Pol Granch, una delle quattro nuovi arrivati nel cast nel teen drama ambientato a Las Encinas.

Il vero nome di Pol Granch è Pablo Grandjean e nasce in Spagna il 4 aprile 1998 (stessa età di Manu Rios). Il nuovo arrivo nel cast di Elite è principalmente un cantante e compositore. In particolare, è stato una delle rivelazioni dell’edizione spagnola di X Factor del 2018. Paul partecipava nella squadra di Elite e il suo primo singolo Late è uscito nel 2019. Dopo il suo primo EP ha girato la Spagna con una serie di concerti e a Madrid la data era sold out.

La serie Netflix sarà il suo primo lavoro come attore. Sul suo profilo Instagram troviamo post di lavoro e anche alcuni scatti di vita privata. Per esempio vediamo alcune foto con un gatto e altre in compagnia di amici. In uno scatto ha anche condiviso un cagnolino. Sulla bacheca ci sono anche ricordi del passato e prove musicali in cui suona la chitarra. Viaggia molto e in montagna sa andare in snowboard.

Ecco qualche post dal profilo Instagram del nuovo arrivato in Elite: