Elite 3: Le prime immagini svelano qualche indizio sulla trama? (FOTO)

Netflix aveva rivelato a gennaio che la terza stagione della serie spagnola Elite sarebbe uscita a Marzo. Qualche giorno fa con un video promozionale ha svelato la data ufficiale: 13 marzo 2020. Dalle prime immagini diffuse possiamo intuire qualcosa su quello che succederà! Ecco qualche dettaglio

Innanzitutto, il pubblico di Elite dalla terza stagione aspetta di capire se Polo verrà arrestato. Al momento il ragazzo è libero perché oltre alla confessione di Carla (smentita dal suo stesso padre) non c’è altro contro di lui. Il trofeo, ovvero l’arma del delitto, infatti ancora non si trova e non si troverà a breve dato che Cayetana l’ha nascosta per proteggere il suo nuovo fidanzato. Un’ immagine mostra Carla e Polo faccia a faccia in tribunale: giustizia sarà fatta?

Un nuovo rapporto nato alla nell’episodio 2×08 (leggi la recensione qui) di Elite è poi quello tra Guzman e Samuel che ora sembrano rispettarsi e capirsi. Certamente Guzman farà fatica a chiamare di nuovo amici Ander e soprattutto Polo, anche se in un’immagine li vediamo insieme. Un’altra foto promozionale ci mostra che Valerio e Polo arriveranno a scontrarsi fisicamente. Guzman e Nadia appaiono insieme e la ragazza stando a quanto vediamo sembra vicina a Lu che dovrà gestire il rapporto incestuoso con il fratellastro Valerio.

Carla avrà poi un nuovo e affascinante ragazzo e li vediamo insieme a una festa in cui sicuramente accadranno eventi importanti. Infatti in un’altra foto vediamo i protagonisti osservare qualcuno o qualcosa. Un’altra questione interessante sarà capire che fine ha fatto Christian e se tornerà dalla clinica in svizzera. Anche Nano, scappato ma non più ritenuto colpevole, tornerà a casa? Sarebbe curioso rivederli anche per capire se Nano perdonerà l’amico che sapeva ma non ha parlato lasciandolo in prigione. Tuttavia, i due non compaiono nelle immagini diffuse.

Ecco le prime immagini di Elite 3: