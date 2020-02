Da Mercoledì 26 Febbraio è disponibile su YouTube il video di Se ci sei tu, il nuovo singolo dell’emo-rapper GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi rap, pop, Trap, Emo e sorprendenti melodie vocali. Il singolo uscito per Virgin Records (Universal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Ecco la copertina di Se ci sei tu di Gionnyscandal!

Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album Black Mood e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di streaming Se ci sei tu è il primo singolo che inaugura a sorpresa il 2020 in musica di Gionnyscandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra.

Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, è una canzone che riflette direttamente l’esperienza dell’artista relativamente alla sua ultima relazione sentimentale. Un inno puro e sincero dedicato all’amore in tutte le sue forme, quell’ amore salvifico che ci torna a far star bene e sorridere anche nei momenti più bui.

Ecco il significato della canzone:

Il pezzo vuole essere una dedica a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna almeno una volta nella vita di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Questa canzone è per tutti quelli che hanno a fianco a loro la persona di cui hanno bisogno per sorridere e andare avanti.

GionnyScandal - Se ci sei tu

Testo Gionnyscandal Se ci sei tu

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

Perché prima non eri niente e adesso sei tutto

Vestita Gucci, senza vestiti

Sei la più bella di questa city

E come faccio a sopportarti non lo so

So solo che ora tu sei tutto ciò che ho

E stasera Netflix, io e te

A metà episodio sei sopra di me

Tu che sei arrivata ad odiare te

A costo di veder felice me

Io che quando son un po’ giù, ci sei tu

E ‘sti difetti con te non ce li ho più

E scappiamo via domani che quaggiù

Tanto son tutti normali

E passo tra un po’, scappiamo da qui

Dove non lo so, basta che sei qui

Come starò non mi importa più

Tanto è tutto Ok se ci sei tu

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

Perché prima eri niente e adesso sei tutto

Ciò che mi serve

E passo tra un po’, scappiamo da qui

Dove non lo so, basta che sei qui

Come starò non m’importa più

Tanto è tutto Ok se ci sei tu

Se ci sei tu

Vestita Prada, senza vestiti

Sei la più bella di questa city

E come faccio a sopportarti non lo so

So solo che ora tu sei tutto ciò che ho

Il tuo ex ti manda I cuori nei DM

Gli ho mandato foto dove baci me

E se son geloso di te è perché

Son geloso delle cose che sommi e

E quando te ne vai, già lo sai

Guardo quando sei online, come fai

Sì, stasera dimmi bye bye, ai tuoi dai

Che non sai se tornerai

E passo tra un po’, scappiamo da qui

Dove non lo so, basta che sei qui

Come starò non m’importa più

Tanto è tutto Ok se ci sei tu

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

Perché prima eri niente e adesso sei tutto

Ciò che mi serve

E passo tra un po’, scappiamo da qui

Dove non lo so, basta che sei qui

Come starò non mi importa più

Tanto è tutto Ok se ci sei tu

Se ci sei tu

La vita fa schifo, però

Con te io sorrido un po’

E se sto male guarderò

Le foto tue sull’iPhone (Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto)

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

Perché prima eri niente e adesso sei tutto

Ciò che mi serve

E passo tra un po’, scappiamo da qui

Dove non lo so, basta che sei qui

Come starò non mi importa più

Tanto è tutto Ok se ci sei tu

Se ci sei tu