Durante la nuova puntata speciale di oggi di Amici, Rosa, Riccardo e Arianna devono affrontare una sfida a causa di un provvedimento disciplinare.

A giudicare Rosa non è un giudice esterno che non conosce le motivazioni della sfida, ma la commissione interna. Rosa affronta la competizione contro il suo avversario e la supera grazie al sì di due professoresse su tre (Lorella Cuccarini e Veronica Peparini).

È stato un periodo molto altalenante per Arianna e la sua nuova tutor Arisa lo sa bene. Prima è stata sospesa da Rudy Zerbi, poi, è rimasta senza maglia per una settimana. La professoressa è convinta che la cantante abbia bisogno di tranquillità e soprattutto di più tempo nella scuola per poter dare il meglio di sé.

Eliminati Amici 20 del 17 dicembre

Arianna si sente però pronta e va in sfida contro Federica, nonostante Arisa abbia scelto di giustificarla. La cantante di Amici vince la competizione grazie alla convincente interpretazione di La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Anche Rudy Zerbi approva questa decisione e persino la Pettinelli si ricrede sul suo conto, almeno per quest’ultima performance.

Anche oggi in studio sono presenti le radio. Proprio Radio 105 fa notare a Raffaele che deve trovare una personalità ben definita, Arisa controbatte dicendo che non è vero, che lui ha già una sua personalità.

Le radio decidono di ascoltare il pezzo di Raffaele Senza Love che viene apprezzato molto, anche da Arisa che gli dà un bel 10 riconfermando la sua maglia.

Nessun eliminato ad Amici 20 nella puntata appena trasmessa. Vi ricordiamo, però, che la parte successiva della registrazione mostrerà la sfida di Riccardo e di Aka7even. Quest’ultimo dovrà rinunciare ad autotune e alle sue barre per una punizione voluta da Anna Pettinelli.