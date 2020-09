Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati: tutti i dettagli

Il giorno del fatidico sì di Elettra Lamborghini e Nick Van Der Wall, in arte Afrojack, è arrivato. Oggi, 26 settembre, l’artista di La Isla e il dj olandese hanno celebrato il loro matrimonio nella splendida cornice del Lago di Como. Più precisamente nella Villa Balbiano di Ossuccio, una reggia che si trova sulla sponda occidentale del lago.

La cerimonia è stata celebrata in inglese da un sacerdote, quindi secondo il rito religioso. Come testimoni di nozze Elettra ha scelto le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia. La sposa è stata accompagnata all’altare dal padre Tony, mentre lo sposo ha avuto al suo fianco il suo migliore amico come testimone. Le fedi erano già pronte da tempo, acquistate nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano.

Tre gli abiti scelti: uno più classico, uno pop e uno post party per la festa in stile Lamborghini. La cantante nel suo ultimo post sui social, ha svelato anche il nuovo taglio di capelli, un bob abbastanza corto.

Sará bellissimo e non vedo l ora❤️💐 Event e design production : Vincenzo D ascanio ☺️ pic.twitter.com/NgCemcXDaM — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) September 23, 2020

La coppia ha dovuto rinunciare a parte degli invitati per poter celebrare il tutto in sicurezza. Agli ospiti, un centinaio in totale, è stato chiesto di sottoporsi a tampone prima dell’evento.

A tutti gli invitati è stato richiesto anche di oscurare la fotocamera del cellulare con un bollino adesivo in modo da non poter scattare nemmeno un selfie con la sposa durante la cena al ristorante.

Per il giorno più bello Elettra ha affidato l’organizzazione dell’evento a Enzo Miccio, wedding planner e noto volto televisivo. Come se non bastasse, ad affiancare Miccio c’è stato Vincenzo d’Ascanio, event production e floral designer. Mentre è stato lo sposo a curare la musica del ricevimento.

I due sposi hanno scelto questa data perché proprio in questo giorno cade il secondo anniversario del loro fidanzamento. Elettra Lamborghini e Afrojack hanno sorpreso tutti quando nel novembre di due anni fa si sono presentati sul red carpet degli MTV EMA, mano nella mano. Da allora i due ragazzi non si sono più separati.