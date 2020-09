Peter Pan: Yara Shadidi sarà Trilli nel live action Disney

Vi abbiamo già parlato delle intenzioni delle Disney riguardo un live action dedicato a Peter Pan. Sebbene le riprese attualmente siano ferme a causa della pandemia, il casting e la pre-produzione stanno procedendo a pieno ritmo.

Dopo aver saputo i nomi degli attori protagonisti Alexander Molony e Ever Anderson che interpreteranno rispettivamente Peter Pan e Wendy, è la volta di Trilli. A vestire i panni dell’iconica fatina ci sarà Yara Shadidi, attrice afroamericana nota al grande pubblico per il suo ruolo di Zoey Johnson nella serie Black-ish.

Jude Law dovrebbe essere in trattative con la Disney per interpretare il ruolo di Capitan Uncino, ma nulla è ancora confermato. Per il ruolo di Giglio Tigrato, la giovane indiana innamorata di Peter, la produzione vorrebbe invece un’attrice nativa americana.

Il live action di Peter Pan sarà diretto da David Lowery e scritto da Toby Halbrooks, rispettivamente regista e sceneggiatore anche de Il drago invisibile, uscito nei cinema nel 2016.

Se tutto andrà come previsto le riprese del film dovrebbero iniziare a marzo 2021. È facile pensare che non vedremo il film prima di un paio d’anni. La Disney non ha ancora reso noto inoltre il canale di distribuzione che sceglierà per questa produzione: se Disney+ oppure le sale cinematografiche, o entrambi.

Ovviamente quello di Peter Pan non è l’unico live action attualmente in produzione. Come sapete erano in corso le riprese de La Sirenetta, poi interrotte a causa del Covid-19. Ma sono molti altri i live action in lista d’attesa.

Tra quelli annunciati recentemente vi sono infatti anche Hercules, Bambi, Il gobbo di Notre Dame e Biancaneve. Insomma tutto il catalogo dei classici.

Ci domandiamo quale sarà la prossima mossa della major quando saranno finiti i film d’animazione da riproporre… stay tuned!