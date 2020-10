Elettra Lamborghini: dove andrà a vivere con Afrojack

Elettra Lamborghini ha appena rilasciato la sua prima intervista da sposata scegliendo di parlare a Verissimo dei suoi progetti dopo il matrimonio

L’artista ha chiarito con Silvia Toffanin che dopo il viaggio di nozze resterà a vivere in Italia, più precisamente in Lombardia. Lei e Afrojack, infatti, hanno di recente acquistato una casa nei pressi di Milano. Dunque, il deejay olandese lascerà Amsterdam e verrà a vivere in Italia.

In futuro, però, non è da escludere che la coppia possa spostarsi altrove, nello specifico in Belgio. Per quanto riguarda l’aspetto bambini, per la ragazza appena 26enne è ancora troppo presto. Elettra ha però assicurato che quando sarà il momento sarà una mamma molto attenta e non esclude nemmeno la possibilità di adottare un bambino o una bambina per aiutare una giovane vita in difficoltà.

Elettra Lamborghini: l’intervista integrale – Verissimo Video 3 ott | Canale 5 | 5K views Elettra Lamborghini racconta a Verissimo la sua storia d’amore con il dj Afrojack, che recentemente ha sposato e, commenta le immagini del suo favoloso matrimonio.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack

Il giorno del sì di Elettra e Nick Van Der Wall, in arte Afrojack, è arrivato la scorsa settimana quando l’artista di La Isla e il dj olandese hanno celebrato il loro matrimonio nella splendida cornice del Lago di Como. Più precisamente nella Villa Balbiano di Ossuccio, un’incantevole reggia che si trova sulla sponda occidentale del lago.

Un matrimonio all’insegna della riservatezza quello per la cantante ed ereditiera, tanto che a tutti gli invitati è stato richiesto di non poter scattare nemmeno un selfie con la sposa durante la cena al ristorante.

Per il giorno più bello Elettra Lamborghini ha affidato l’organizzazione dell’evento a Enzo Miccio, wedding planner e noto volto televisivo. A lui, infatti, si devono le uniche immagini della location pubblicate durante la giornata di ieri.

Ora, però, è arrivato anche per Elettra il momento di condividere questo giorno così speciale. La cantante ha pubblicato successivamente molte foto del suo matrimonio ed è pronta per condividere tutti i suoi progetti parlandone in televisione.