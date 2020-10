Shawn Mendes spiega il vero significato del testo di Wonder

Qual è il vero significato dietro l’emozionante testo di Wonder? Noi fan di Shawn Mendes ce lo siamo chiesti fin dalla prima volta che abbiamo ascoltato il suo nuovo, meraviglioso singolo. Forse più di ogni sua altra canzone, Shawn sembra infatti aver voluto raccontare un lato di sé più fragile, emerso durante la quarantena.

Non sono infatti stati mesi facili, questi, né per Shawn Mendes né per nessuno di noi. Ecco perché quando è tornato in studio di registrazione, l’artista canadese ci ha voluto mettere tutta la sua anima.

Clicca qui per comprare il nuovo singolo di Shawn!

La risposta alla domanda che in tanti ci siamo posti ce l’ha data l’artista in persona poche ore fa.In occasione di un’intervista esclusiva concessa a Zach Sang.

Sono entrato in studio per iniziare a registrare il disco, ma poi due settimane dopo c’è stato il lockdown e la quarantena. Alla fine sono volato a Miami, sono rimasto insieme a Camila e la sua famiglia. In questo periodo abbiamo imparato a cucinare e a fare il bucato, è una cosa che non impari se stai sempre in giro in tour. Abbiamo imparato cos’è “la vita vera”! Per me è stato assurdo, ovviamente c’è stato panico. Mi sono detto che non avrei mai potuto questo album in questa situazione perché è stato tutto molto spaventoso.

La cosa più difficle è sapere quando dire la cosa giusta e quando parlare della cosa giusta in una canzone. Essere umano è difficile. Quello che è ho imparato non devi essere un esperto delle faccende del cuore per parlare d’amore. Devi andare avanti. Devi sapere cos’è moralmente giusto e sbagliato. Siamo tutti umani, sappiamo come ci si sente quando il cuore fa male e quando il cuore sta bene. Non bisogna necessariamente avere una laurea per esprimere certi concetti, altrimenti ci sarebbero pochissime persone capaci di parlare di un tema del genere. […]

Nella canzone c’è anche un punto in cui mi chiedo non solo quello che mi è mancato, ma anche quello che ho ottenuto. Penso che sia importane che le persone si ricordino cosa vuol dire essere amati e avere persone che ti supportano. Ma anche cosa vuol dire avere un tetto sotto al quale dornire. Ti fa capire quello che fai è speciale, che c’è tutta una nuova parte di vita bellissima da scorprie, come imparare a fre il bucato!