Pretty Little Liars: Reunion virtuale per beneficenza in arrivo! Ecco quando

In questo periodo di quarantena le celebrità stanno con diretta, video e reunion virtuali stanno cercando di tenere compagnia al loro pubblico. Poche settimane il cast di High School musical aveva cantato insieme a distanza (scopri dettagli i qui). La prossima settimana sarà la volta del cast di Pretty Little Liars. Ecco tutti i dettagli!

Marlene King sarà insieme alle protagonista di Pretty Little Liars Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario, Ian Harding, Shay Mitchell, Janel Parrish, Tyler Blackburn e Sasha Pieterse. La gang di PLL sarà insieme per una cyber reunion per una bellissima causa, leggiamo nell’annuncio ufficiale. Sono entusiasta di prendere parte a #cast4good insieme ai miei ex colleghi il prossimo venerdì 15 maggio alle 15, ha scritto Lucy Hale.

Il pubblico che seguirà la diretta avrà la possibilità di fare domande e commenti in una conversazione comoda e direttamente dal proprio divano. Per partecipare il pubblico dovrà prenotare il suo posto andando sul sito ufficiale. C’è anche la possibilità (in edizione limitata) di fare un upgrade dell’esperienza per una chat face to face con uno degli attori. Il denaro raccolto servirà per contribuire a Feeding America che si occupa di raccogliere e donare cibo ai più bisognosi in questo periodo di difficoltà.

Maggiori dettagli e disponibilità sul sito di Cast for Good: https://www.cast4good.com/

Ecco la notizia postata da Lucy Hale e ritwittata da Marlene King:

Can’t wait to “be with” everyone again. ??#FeedingAmerica #PrettyLittleLiars https://t.co/uBS9gN3et3

— I. Marlene King (@imarleneking) May 8, 2020