Ally Brooke annuncia il suo libro Find Your Harmony

Ally Brooke sta per pubblicare un libro intitolato Find Your Harmony. Il libro, autobiografico, porta un titolo che è un chiaro richiamo alle Fifth Harmony, band di cui la cantante ha fatto parte, ed uscirà il prossimo 6 ottobre.

In queste pagine, Ally ci racconterà la sua infanzia a San Antonio, in Texas, la sua audizione a X Factor e appunto l’essere stata uno dei membri di uno dei gruppi al femminile più conosciuti.

“Spero di mostrare a tutti che anche in mezzo alle difficoltà, con la fede puoi superare tutto e raggiungere quello che sogni” ha detto l’artista a People.

Nel libro ci sarà spazio anche per il suo percorso da solista e quindi al di fuori della band, come ad esempio la partecipazione a Dancing with the Stars e la realizzazione dei brani No Good, Fabulous e All Night con Afrojack.

Lo scorso anno, in occasione della presentazione a Milano del suo primo singolo da solista, Low Key, abbiamo avuto l’opportunità d’incontrarla.

Parlando con lei, abbiamo scoperto che Ally Brooke oggi si sente una persona nuova ed è sicuramente più felice. Come ci ha raccontato nella nostra intervista, che potete recuperare qui, da solista l’artista di origini messicane è finalmente libera di prendere le sue decisioni.

Ally può infatti scegliere come vestirsi, come truccarsi e il suo stile musicale, senza dover rendere più conto a nessuno. In questo libro, probabilmente, scopriremo qualcosa in più sulla pausa delle Fifth Harmony, una separazione che dev’essere stata senza dubbio frutto di una decisione sofferta. Decisione che però ha permesso ad Ally di affermarsi individualmente e di completare la sua identità artistica.

FINDING YOUR HARMONY!It is with incredible excitement to finally REVEAL MY BOOK COVER and to announce that FINDING YOUR HARMONY WILL BE AVAILABLE EVERYWHERE OCTOBER 6TH!!!!! I cannot express the joy that I feel. Writing this book has been such an unbelievable journey, a true labor of love, and I can’t wait to share it with you!! Thank You God for this amazing opportunity. Pre-order “Finding Your Harmony” now! ❤️ #FindingYourHarmony http://hc.com/AllyBrooke Pubblicato da Ally Brooke su Venerdì 29 maggio 2020