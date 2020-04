Arriva dalla Spagna, quest’oggi, l’ennesima brutta notizia legata all’epidemia che stiamo vivendo. Purtroppo, è morto poche ore fa ad Oviedo Luis Sepúlveda, uno dei più celebri e apprezzati scrittori latinoamericani.

Luis Sepúlveda ci ha lasciato all’età di 70 anni con un patrimonio importantissimo per la letteratura, e non soltanto per quanto riguarda quella per bambini. Sepúlveda come molto probabilmente saprete è stato l’autore di un libro cult per l’ultima generazione come La storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Il libro faceva parte di un’ideale trilogia intitolata Trilogia dell’amicizia di cui fanno parte anche Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico e Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza.

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa





Patagonia Express





L’ombra di quel che eravamo





Storia di un cane che insegnò ad un bambino la felicità