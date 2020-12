Chi è Jimmy Butler il nuovo (presunto) fidanzato di Selena Gomez

Questo 2020 potrebbe portare un nuovo cambiamento nella vita di Selena Gomez e stavolta si parla di amore! Pare, infatti, che la cantante stia frequentando Jimmy Butler un giocatore dell’NBA.

Ma come si è arrivati a questa conclusione? Secondo alcune fonti online riportate da The Sun, i due sarebbero stati avvistati assieme in un noto ristorante francese a New York, il Lucien. Le fonti hanno inoltre dichiarato che sembrava proprio un appuntamento e si trovavano insieme anche se per il momento non ci sono foto o video paparazzate che indichino che questa cena sia effettivamente accaduta.

Tuttavia i fan e in generale il mondo del web ha accolto positivamente questa nuova coppia non ancora confermata, anche se c’è chi storce il naso definendoli una coppia davvero strana. Nel dubbio, cerchiamo di conoscere meglio la presunta nuova fiamma della cantante di Rare.

Jimmy è un cestista della NBA e gioca nei Miami Heats è anche vincitore di un titolo olimpionico nel 2016 con la squadra americana di Basket. Nato a Houston in Texas il 14 settembre del 1989 e non ha avuto quella che si può definire un’infanzia facile. A 13 anni viene cacciato di casa ed è costretto a cavarsela da solo vivendo qui e lì a casa di diversi amici. Qualche anno dopo la sua vita cambia trovando nello sport la sua via per la rinascita anche personale. Dal 2011 al 2017 ha giocato anche nei Chicago Bulls (la squadra di Michael Jordan) da titolare prima di approdare lo scorso anno nei Miami Heats.