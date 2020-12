Riverdale 5 anticipazioni: Prime immagini del prom e data di uscita (FOTO)

La quinta stagione di Riverdale arriverà il prossimo anno (scopri alcune anticipazioni qui). Quest’anno il debutto non è avvenuto in autunno perchè le riprese sono iniziate tardi e proseguono in sicurezza ma a rilento per evitare contagi. Oggi grazie a Tvline abbiamo le prime immagini del prom. Ecco qualche dettaglio in più

Riverdale 5 debutterà il 20 gennaio 2021 e ha svelarlo è stato direttamente Roberto Aguirre Sacasa. Nelle nuove immagini vediamo i ragazzi impegnati ed elegantissimi per il tradizionale ballo di fine anno. Come già vi avevamo raccontato infatti il prom doveva rappresentare la fine della quarta stagione. Tuttavia, a causa della fine anticipata per la pandemia gli autori hanno deciso di rimandarlo e usarlo come incipit della quinta stagione.

Nelle foto vediamo un dolce ballo tra Veronica (Cami Mendes) e Archie. In un’altra troviamo invece un tenero abbraccio tra Toni e Cheryl e vediamo poi anche un personaggio di Katy Keene. Non dimentichiamo poi i genitori infatti ci sono Hermione e Hiram da un parte e FP e Alice dall’altra. Un’altra anticipazione sicura è il grande salto temporale che vedremo dopo i primi episodi e che servirà anche ad avvicinare i ragazzi alle loro età reali. Non dimentichiamo poi che Skeet Ulrich ha detto addio alla serie (scopri i motivi qui).

Ecco le prime immagini del prom in Riverdale 5:

BAILE DE FORMATURA ♥️ Novas fotos do primeiro episódio da temporada 5 de #riverdale pic.twitter.com/CaKKVduawA — Riverdale (@babyriverdale1) December 8, 2020

“Did somebody say fire?” #Riverdale returns to the CW on 1/20/2021 🧑🏼‍🚒🔥🐍🎢🎭🚧🚢🔑💔❌☠️🚛 pic.twitter.com/s6dZZjLC5w — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) December 8, 2020