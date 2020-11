Dua Lipa: recensione e setlist del live streaming Studio 2054

Dua Lipa ci ha portato nel suo mondo con il live in diretta streaming Studio2054. Una full immersione negli anni ’80 con coreografie e scenografie che richiamano allo disco music e che rappresentano al 100% il suo ultimo lavoro Future Nostalgia.

E noi di Gingergeneration.it abbiamo assistito al suo live e abbiamo deciso di raccontarvi i momenti più belli di questo show (ancora disponibile su LiveNow).

La cantante britannica è stata tra le prime a portare questo nuovo concetto di live in streaming che non è un semplice concerto live ma un vero e proprio concept che viene mostrato dall’inizio alla fine. Coerente nei cambi d’abito e nella scelta della setlist che ripercorre il suo nuovo album oltre ai suoi successi del passato che l’hanno resa l’artista di fama mondiale che è oggi.

Il suo set si apre con Future Nostalgia per chiudere con Don’t Start Now che in questo ultimo anno e mezzo l’ha portata alla ribalta (con tanto di candidature ai Grammy Awards 2020). Non sono mancati gli ospiti come Kylie Minogue e Angéle che si sono esibite proprio accanto alla cantante. Piccola apparizione a distanza si Sir Elton John che ha intonato le note delle celebre Rocket Man. Unica nota dolente l’assenza di Miley Cyrus.

Anche se annunciata tra gli ospiti di Studio2054 la cantane non si trovava fisicamente dove è stato girato lo spettacolo. Non è chiaro se fosse stato previsto così fin dall’inizio o se ci siano stati degli intoppi dell’ultimo minuto, fatto sta che l’unica apparizione dell’ex stellina Disney al fianco di Dua è un video alternativo della loro collaborazione, Prisoner. Palpabile la delusione dei fan sui social per questo mancato siparietto ma non per lo show nel complesso che è promosso a pieni voti, confermando senza dubbio che Dua Lipa è l’artista di questo 2020.





Ecco la setlist completa di Dua Lipa Studio2054

Future Nostalgia

Levitating

Pretty Please

Break My Heart

Why Don’t You Love Me (with FKA twigs) (Dance Interlude)

Physical

Cool

New Rules

Prisoner (Video Interlude)

UN DIA (ONE DAY)

Fever

(with Angèle) (Live debut)

One Kiss

Real Groove with Kylie Minogue

Electricity (with Kylie Minogue)

Rocket Man (with Elton John)

Hallucinate

Don’t Start Now