I fan di Selena Gomez sono sempre in prima linea per difendere la loro beniamina, ma stavolta la situazione è davvero seria. Nelle ultime ore #RespectSelena è diventato trend su Twitter dopo che delle prese in giro davvero pesanti sono state mosse nei confronti della cantante di Boyfriend.

Il fattaccio è presto spiegato. Nel remake della popolare serie Saved By The Bell in uno degli sketch i protagonisti scherzano sul trapianto di rene della cantante. Uno scambio di battute davvero di cattivo gusto nei confronti dell’intervento di Sel (che le è quasi costato la vita). Nel telefilm si scherza, infatti, se ad aver donato il rene a Selena sia stato Justin Bieber (suo ex fidanzato) o Demi Lovato (sua ex amica). Insomma, secondo i Selenators la produzione ha toppato alla grande non solo mettendo in mezzo l’intervento e la malattia dell’attrice, il Lupus, ma anche tirando in ballo due persone con cui ormai non ha più alcun rapporto.

Alcuni fan hanno aperto anche una petizione per far cancellare lo show visto che le prese in giro per loro sono davvero molto pesanti. Scherzare sulle celebrità lo si vede spesso nei telefilm ma quando si tratta della salute di qualcuno riderci su non è così semplice e anzi, decisamente irrispettoso.

Ecco la reazione dei fan per difendere Selena Gomez

Selena has had lupus her entire life and it’s very serious. My dad works with lupus patients all day everyday and I hear the stories. It is NOT an easy illness. Please respect her and her health. #RespectSelenaGomez pic.twitter.com/gaOx5mRYNi — Christena 💞 (@AriTaylena) November 28, 2020

a tv show called “saved by the bell” has “does selena gomez even have a kidney?” written on the wall. this is so disgusting and unnecessary. selena doesn’t deserve this. RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/u7IcPX8NqV — ً (@jndoIIs) November 28, 2020