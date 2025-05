My Fault London: in arrivo altri due film

Prime Video ha ufficialmente rinnovato My Fault London per i restanti due film della saga tratta dai romanzi best seller di Mercedes Ron. In arrivo sulla piattaforma sia Your Fault London che Our Fault London. Ecco tutto quello che dovete sapere sui nuovi film dell’universo di Culpables.

My Fault London: i prossimi film

Il successo di My Fault London è stato evidente fin dai primi giorni di uscita della pellicola sulla piattaforma di Amazon. Ci aspettavamo tutti che la saga proseguisse con i restanti due film ed è arrivato il gradito annuncio da parte di Prime Video. Presto sulla piattaforma approderanno sia Your Fault London che Our Fault London. Come le pellicole originali spagnole (Culpa Tuya e Culpa Nuestra) è altamente probabile che verranno girate ansime ed usciranno a distanza di meno di un anno l’una dall’altra. I film non hanno ancora una data d’uscita ma non arriveranno prima del 2026.

A dare il gradito annuncio sono stati direttamente i protagonisti dei film: Asha Banks e Matthew Broome.

Two faults make a right. Your Fault: London and Our Fault: London will be coming to Prime Video. pic.twitter.com/uovN0hRBLS — Prime Video (@PrimeVideo) May 7, 2025

Di cosa parla My Fault London?

Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall’America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick. Al suo arrivo, la diciottenne Noah incontra il bad boy Nick e tra i due nasce un’attrazione immediata. Noah trascorre l’estate adattandosi alla sua nuova vita, facendosi nuovi amici tra i vari circoli frequentati da Nick e provando a gestire questa relazione complicata, mentre i due lottano per tenere a bada l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Noah sarà infine costretta ad affrontare il proprio devastante passato e a innamorarsi per la prima volta.

My Fault: London è l’adattamento della storia di Nick e Noah, e vede la partecipazione della giovane star inglese Asha Banks (Il Flauto Magico) che ha presenziato all’evento, e di Matthew Broome (The Buccaneers).

Potrebbe interessarti anche: