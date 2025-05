Il contratto: ecco il cast della nuova serie Prime Video

Prime Video ha annunciato il cast della nuova erede di Bridgerton che incontra The Summer I Turned Pretty. Il contratto di Elle Kennedy ha ora i suoi volti. Ecco chi interpreteranno i protagonisti della saga hockey romance più amata di sempre. Diamo il benvenuto al cast di Il contratto!

Il contratto: tutto sulla serie Prime Video

Amazon MGM Studios ha riunito il cast principale della sua nuova serie YA Off Campus, basata sulla saga di libri bestseller di Elle Kennedy.

Ella Bright (The Crown), Belmont Cameli (Until Dawn), Mika Abdalla (The Pitt), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin), Jalen Thomas Brooks (The Pitt), Stephen Kalyn (Gen V) e Josh Heuston sono stati scelti come cast regular della serie drammatica romantica di Prime Video, creata da Louisa Levy, co-showrunner insieme a Gina Fattore.

Di cosa parla la serie Il contratto?

La serie Off-Campus di Kennedy è composta da 5 libri e racconta la storia della squadra di hockey su ghiaccio d’élite alle prese con amore, dolore e scoperta di sé, stringendo amicizie profonde e legami duraturi e affrontando le complessità che accompagnano la transizione all’età adulta.

Sulla scia di Bridgerton, ognuno dei primi quattro romanzi racconta la storia d’amore di un giocatore di hockey, mentre il quinto è una raccolta di racconti che racconta la storia di tutte e quattro le coppie. Mentre uno dei giocatori (e il suo compagno) è al centro della scena, gli altri personaggi rimangono parte della narrazione.

Il contratto: il cast della serie

Il cast di Off Campus include i protagonisti della prima stagione, basata sul primo libro, The Deal, Bright nei panni di Hannah e Cameli in quelli di Garrett. Gli altri personaggi fissi della serie che interpretano giocatori di hockey, che si sarebbero alternati come protagonisti nelle stagioni successive, includono Cipriano (Logan dal Libro #2, The Mistake), Brooks (Tucker dal Libro #4, The Goal) e Kalyn (Dean dal Libro #3, The Score), con Abdalla nel ruolo della futura protagonista di Dean, Allie.

Heuston interpreta il ruolo del rivale in amore della prima stagione, Justin, la cotta di lunga data di Hannah (Bright), cantante di una rock band universitaria.

Nella prima stagione, Off Campus racconta la storia d’amore improbabile tra Hannah (Bright), una studentessa di musica ironica e odiatrice dell’hockey, e Garrett (Cameli), la star playboy della Briar University.

La serie tv non ha ancora iniziato le sue riprese e non sappiamo dirvi quando debutterà su Prime Video.

