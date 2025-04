L’estate nei tuoi occhi 3: ecco le prime immagini

L’estate è in arrivo! Prime Video rilascia le prime immagini della stagione finale di L’estate nei tuoi occhi.

La terza e ultima stagione della serie torna a luglio con 11 episodi. Ecco tutto quello che dovete sapere su L’estate nei tuoi occhi 3.

L’estate nei tuoi occhi 3: le prime immagini dell’ultima stagione

A summer you'll never forget. Take a first look at The Summer I Turned Pretty Season 3. pic.twitter.com/51pWYECLbs — Prime Video (@PrimeVideo) March 31, 2025

Prime Video ha alzato le temperature rivelando le prime immagini della terza e ultima stagione di L’estate nei tuoi occhi. La serie Original tornerà a Cousins Beach il prossimo luglio con una stagione di 11 episodi e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Al timone della terza stagione de L’estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione di Amazon MGM Studios e wiip.

Cosa possiamo aspettarci da L’estate nei tuoi occhi 3?

Come vi avevamo già anticipato, tra la fine della seconda e l’inizio della terza stagione ci sarà un salto temporale di quasi 2 anni. Sì inizierà con Belly già al college e ancora con Jeremiah. La loro relazione da Friends to Lovers è sbocciata e ci saranno tanti momenti romantici tra di loro in questa stagione. La Han ha rivelato che Lola e Gavin hanno un ottima chimica

Ok ma questo cosa signica per Conrad? Ha accettato di non essere stato scelto da Belly e si è fatto da parte ma la Han ha promesso che ritornerà a farsi vedere e avrà tante scene con Belly. Il salto temporale ci mostrerà quando tutti sono cambiati e quanto Conrad è maturato. Si sta dedicando ai suoi studi a Stanford per diventare un medico. Ci saranno anche flashback ambientati nei due anni che faranno da spartiacque tra le due stagioni, anche solo per dare un po’ di contesto.

Fan dei romanzi però preparatevi: ci saranno sorprese. Jenny Han ha detto che nella terza stagione di The Summer I Turn Pretty vedremo cose che abbiamo letto ma altre che non ci aspettiamo di vedere. Secondo Lola Tung questi cambiamenti contribuiscano solo a rendere la serie TV più soddisfacente per i fan, indipendentemente da quale parte del triangolo amoroso si tifi.

Basato sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie drama targata Prime Video è diventata un fenomeno culturale e ha catturato i cuori dei fan di tutto il mondo. La prima stagione ha debuttato nell’estate del 2022 ed è diventata la serie numero uno di Prime Video nel primo fine settimana. La seconda stagione ha debuttato nell’estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione.

L’estate nei tuoi occhi è un dramma multigenerazionale che si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È una storia di formazione che parla del primo amore, dei primi cuori infranti e della magia di un’estate perfetta.

Jenny Han è l’autrice Tutte le volte che ho scritto ti amo e L’estate nei tuoi occhi, serie di libri best-seller che hanno scalato le classifiche del New York Times. I suoi libri sono stati pubblicati in più di 30 lingue. Per la televisione ha creato due nuove serie basate sui suoi libri: L’estate nei tuoi occhidi Prime Video, di cui è executive producer e co-showrunner, e la serie di Netflix XO,Kitty, uno spinoff dell’universo di Tua per sempre, di cui è executive producer. Per quanto riguarda il cinema, è executive producer di tutti e tre i film della trilogia di successo globale di Netflix Tua per sempre. Han vive a Brooklyn, New York.

