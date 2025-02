Eurovision 2025: video e testo di Volevo essere un duro di Lucio Corsi (Italia)

Volevo essere un duro è la canzone con cui Lucio Corsi rappresenta l’Italia all‘ Eurovision Song Contest 2025 che si tiene nella città di Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Il cantautore ha accettato di partecipare all’Eurofestival dopo la rinuncia da parte di Olly, ovvero del vincitore in carica del Festival di Sanremo 2025 con il suo brano intitolato Balorda nostalgia.

Testo della canzone di Lucio Corsi

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Chi è Lucio Corsi

Lucio Corsi è un cantautore toscano di trentuno anni, originario di Val di Campo di Vetulonia. Nel 2012, dopo varie esperienze come chitarrista, si è trasferito a Milano per intraprendere una carriera solista. Lì ha pubblicato i suoi primi due EP, seguiti dal primo disco, Bestiario Musicale, un concept album sugli animali della Maremma.

Lucio ha collaborato con artisti come i Baustelle e Brunori SAS, aprendo i concerti del tour teatrale. Nel 2020, ha rilasciato Cosa faremo da grandi?, prodotto insieme a Francesco Bianconi e Antonio Cupertino, accompagnato dal regista Tommaso Ottomano. Nel 2023, è arrivato il terzo album, La Gente Che Sogna, che esplora le sonorità del glam rock degli anni ’70 e che lo hanno portato a partecipare al Premio Tenco e ad esibirsi in numerosi concerti.

Nel 2024, ha rilasciato il singolo Tu sei il mattino, il cui videoclip musicale vede la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone. Lucio Corsi ha partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo nel febbraio 2025 con il brano Volevo essere un duro ed ha annunciato il suo Club Tour 2025 nei principali club italiani.