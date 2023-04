MIA: recensione del film con Edoardo Leo e Greta Gasbarri

Doloroso, potente ma anche necessario MIA di Ivano De Matteo porta sullo schermo tematiche attualissime che prendono vita grazie alle toccanti performance dei protagonisti: in particolare Edoardo Leo e Greta Gasbarri.

MIA esce al cinema da oggi 6 aprile. Il film è prodotto da Lotus Production e Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution.

MIA, una riflessione sull’amore

Il film racconta la storia di Mia (Greta Gasbarri), una ragazza di quindici anni alle prese con una vita da liceale, sport, amici e qualche bisticcio con i genitori. Almeno fino a quando non entra nella sua vita Marco (Riccardo Mandolini) che, da ragazzo premuroso, si dimostra ben presto essere manipolatore e psicologicamente violento. Un’incontro che cambierà la sua vita e quella della sua famiglia, in particolare il rapporto con il padre Sergio (Edoardo Leo) disposto a tutto per amore della figlia.

Proprio dell’amore, delle sue implicazioni e declinazioni positive, ma anche dell’amore corrotto e malato parla questo film non lasciando spazio a compromessi e mostrandoci tutte le sue conseguenze. Anche quelle più estreme.

Un racconto vero, contemporaneo, in cui Edoardo Leo è bravissimo nel portare sullo schermo l’angoscia di un padre e Greta Gasbarri, qui al suo esordio, nel rappresentare la fragilità di una ragazza di soli quindici anni che non riesce a gestire una situazione emotivamente provante e più grande di lei.

MIA è un film che spiazza perché ci porta in territori noti ma che in realtà non vorremmo esplorare. Luoghi in cui l’amore non è più amore e i silenzi prendono il posto delle parole. Ma, proprio per questo, crediamo che la potenza di questa storia risieda proprio nel coraggio che ha nel raccontare dinamiche reali di cui è necessario parlare senza paura o vergogna rivolgendosi non soltanto ai ragazzi di oggi, ma anche a quelli di ieri che oggi potrebbero a loro volta avere dei figli.

Il cast del film

Diretto da Ivano De Matteo, il film è interpretato da Edoardo Leo, Greta Gasbarri, Milena Mancini, Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni.