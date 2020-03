Demi Lovato svela per errore chi è la sua nuova fiamma. VIDEO!

Le live su Instagram ci stanno dando parecchie soddisfazioni e anche Demi Lovato ne è stata “vittima” suo malgrado. La cantante di I Love Me ha involontariamente rivelato chi è la sua nuova fiamma. Come? Vi chiederete.

Per errore l’ex stellina Disney ha fatto incursione nella live Instagram della sua presunta nuova fiamma, Max Ehrich. A nulla sono valsi i tentativi del ragazzo di avvertire Demi che si trovava in live e di non mostrarsi al pubblico, ma qualcosa è andato storto. Il video è a dir poco esilarante e conferma un rumor che girava da un po’ su questa presunta relazione. Ma chi è Max Ehrich?

Ecco chi è la nuova fiamma di Demi Lovato (e il video incriminato)

Max Ehrich è un attore, ballerino e cantante famoso per aver recitato nella soap opera Daytime (Febbre d’amore) e nella serie Under The Dome. Max ha anche partecipato come dancer al film High School Musical 3: Senior Year ed è stato protagonista di ben tre video di Vanessa Hudgens.

Come potete vedere nel video a nulla è valso il tentativo del ragazzo di avvisare Demi e il labbiale parla chiaro: “sto facendo una live”. Ma Demi sembra non aver capito e si è avvicinata a Max probabilmente per baciarlo.

Demi Lovato’s rumored boyfriend Max Ehrich was on IG Live and Demi Lovato accidentally popped in. 👀 pic.twitter.com/NXZhoztwwb — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2020

In una recente intervista all’Ellen Show, per il lancio del suo ultimo singolo, Demi aveva dichiarato di essere felicemente single, di aver imparato molto su sé stessa e di essere felice così e di non aver bisogno di nessuno. Forse, nonostante questo, la cantante ha trovato qualcuno con cui frequentarsi e con cui provare a costruire qualcosa.